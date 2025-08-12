Türkspor Neckarsulm: "Uns erwartet kein leichtes Spiel"

Am morgigen Mittwochabend steht für die Mannschaft von Türkspor Neckarsulm die dritte Runde im WFV-Pokal an. Zu Gast ist der Oberligist beim frisch gebackenen Landesligisten SG Schorndorf, der in der vergangenen Saison als Meister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall den Aufstieg feiern konnte.

Die Gastgeber haben im Pokal bereits gezeigt, dass sie durchaus für klare Ergebnisse sorgen können: In Runde 1 setzten sie sich mit 4:0 gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar durch, in Runde 2 folgte ein 6:3-Sieg gegen die SpVgg Satteldorf. Die neue Landesliga-Saison hat für Schorndorf noch nicht begonnen – entsprechend frisch und motiviert wird das Team in dieses Pokalduell gehen.

Türkspor hingegen ist bereits voll im Pflichtspielrhythmus. In der Oberliga Baden-Württemberg konnten aus den ersten beiden Partien 4 Punkte geholt werden. Am vergangenen Samstag gelang beim Heimspiel gegen den Traditionsverein SSV Reutlingen ein 1:1-Punktgewinn. Auch im Pokal setzte sich das Team aus Neckarsulm in den Runden zuvor souverän durch und reist nun als klarer Favorit nach Schorndorf.

Türkspor Neckarsulm geht als Favorit ins Spiel – doch gerade im Pokal gelten eigene Gesetze. Die SG Schorndorf wird alles daransetzen, den Oberligisten zu ärgern und selbst für eine Überraschung zu sorgen. Für Türkspor gilt es daher, von Beginn an konzentriert und zielstrebig aufzutreten, um keine Zweifel aufkommen zu lassen.