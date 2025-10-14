Türkspor Neckarsulm: "Uns erwartet in Nöttingen ein schweres Spiel"

Am morgigen Mittwochabend steht für Türkspor Neckarsulm schon das nächste Flutlichtspiel in der Oberliga Baden-Württemberg an. Zu Gast ist die Mannschaft aus Neckarsulm beim Tabellennachbar FC Nöttingen in der Kleiner-Arena zum Nachholspiel.
Die Gastgeber holte aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und zuletzt am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen den SV Oberachern. Entsprechend wollen Sie die Niederlage wieder gut machen und werden am Mittwoch alles dafür tun.
Aber auch Türkspor hingegen hat am Wochenende unglücklich verloren und möchte ebenfalls die Niederlage gegen Gmünd vergessen lassen und wird ebenfalls alles für tun um wieder Punkte einzufahren.
Die Gäste stehen aktuell auf Tabellenplatz 12 – Punktgleich mit Nöttingen aber ein Platz dahinter. Nach der 2:0-Auswärtsniederlage gegen den 1. Normannia Gmünd gilt es nun, die richtige Reaktion zu zeigen und in Nöttingen wieder wichtige Punkte einzusammeln.
Alles spricht für ein spannendes Duell zweier Teams, die hochmotiviert in die Partie gehen da beide noch etwas gut zu machen haben nach den Niederlagen vom Wochenende: Beide Mannschaften mit dem klaren Ziel, wieder zu punkten!
Co-Trainer Robin Neupert von Türkspor Neckarsulm: „Uns erwartet in Nöttingen ein sehr schweres Spiel gegen eine eingespielte Mannschaft. Trotzdem fahren wir mit dem klaren Anspruch hin, mutig aufzutreten und unser Spiel durchzuziehen. Entscheidend wird sein, dass wir in den Zweikämpfen präsent sind und die Chancen, die wir bekommen, konsequent nutzen. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, sind wir in der Lage, aus Nöttingen etwas mitzunehmen.“
