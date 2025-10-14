– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Uns erwartet in Nöttingen ein schweres Spiel" Der Aufsteiger absolviert am morgigen Mittwochabend in der Oberliga eine Nachholpartie beim FC Nöttingen.

Am morgigen Mittwochabend steht für Türkspor Neckarsulm schon das nächste Flutlichtspiel in der Oberliga Baden-Württemberg an. Zu Gast ist die Mannschaft aus Neckarsulm beim Tabellennachbar FC Nöttingen in der Kleiner-Arena zum Nachholspiel.

Morgen, 19:00 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 19:00 live PUSH Die Gastgeber holte aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und zuletzt am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen den SV Oberachern. Entsprechend wollen Sie die Niederlage wieder gut machen und werden am Mittwoch alles dafür tun.

Aber auch Türkspor hingegen hat am Wochenende unglücklich verloren und möchte ebenfalls die Niederlage gegen Gmünd vergessen lassen und wird ebenfalls alles für tun um wieder Punkte einzufahren. Die Gäste stehen aktuell auf Tabellenplatz 12 – Punktgleich mit Nöttingen aber ein Platz dahinter. Nach der 2:0-Auswärtsniederlage gegen den 1. Normannia Gmünd gilt es nun, die richtige Reaktion zu zeigen und in Nöttingen wieder wichtige Punkte einzusammeln.