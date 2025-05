Türkspor Neckarsulm trumpft mit 5:1 auf, TSG Tübingen gewinnt

In den heutigen Partien des 28. Spieltags der Verbandsliga Württemberg festigte Türkspor Neckarsulm mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den SSV Ehingen-Süd die Tabellenführung. Auch Verfolger FC Holzhausen blieb durch einen Heimerfolg gegen Pfullingen auf Tuchfühlung. In Tübingen jubelten die Gastgeber über wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Schwäbisch Hall in letzter Sekunde den Sieg verspielte.

Nach 18 Minuten sorgte Sebastian Zieker für die Balinger Führung, doch Sekunden vor der Pause gelang Lukas Linder der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Mirhan Inan die Hausherren erneut in Front. Doch ein Doppelschlag von Patrick Werner (77.) und Simon Brandstetter (79.) sorgte für den Auswärtsdreier des TSV. ---

Im Kellerduell gab es einen Auswärtssieg für den TV Echterdingen. Leo Milutinovic und Mijo Tunjic erzielten die Treffer im Auswärtsspiel beim TSV Heimerdingen. ---

Türkspor Neckarsulm untermauerte eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Meistertitel. Vor 101 Zuschauern ging der Tabellenführer früh durch Mert Okar in der 6. Minute in Führung. Daniel Schuhmacher brachte die Gäste aus Ehingen-Süd in der 14. Minute noch einmal heran, doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Ouadie Barini traf kurz vor der Pause zur erneuten Führung. In der zweiten Hälfte spielte sich besonders Cristian Gilés Sanchez in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack in der 57. und 60. Minute sorgte er für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Adrian Heinle in der 90. Minute. Mit dem 23. Saisonsieg verteidigt Türkspor die Spitze mit fünf Punkten Vorsprung. ---

Eine hitzige Partie lieferten sich der VfR Heilbronn und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor 333 Zuschauern. Veljko Milojkovic brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Heilbronn drängte auf den Ausgleich und wurde in der 72. Minute durch Yannick Eitelwein belohnt. In der Schlussphase dezimierten sich die Gastgeber allerdings: Tom Theo Fladung (81.) und Hakan Kutlu (87.) sahen jeweils die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl rettete Heilbronn das Remis über die Zeit. ---