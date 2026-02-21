Türkspor Neckarsulm triumphiert: 3:0-Heimsieg gegen FC 08 Villingen

Die Partie begann für die Hausherren mit einer emotionalen Initialzündung. Bereits in der 4. Spielminute nutzte Philipp Seybold eine Gelegenheit, um Türkspor Neckarsulm in Führung zu bringen. Der Schock bei den Gästen saß tief, und der Aufsteiger nutzte die Verunsicherung eiskalt aus: Nur zwei Minuten später, in der 6. Spielminute, erhöhte Fabio Lettieri auf 2:0. Die Defensive des FC 08 Villingen fand in dieser frühen Phase kein Mittel gegen die Entschlossenheit der Neckarsulmer Offensive.

Taktische Disziplin und totale Spielkontrolle

Im weiteren Verlauf der Begegnung kontrollierte die Mannschaft von Julian Grupp das Geschehen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neckarsulm die spielbestimmende Kraft. In der 68. Minute krönte Cristian Gilés Sanchez die starke Teamleistung mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. In der Schlussphase nutzte Julian Grupp sein Wechselkontingent voll aus: Mateo Divkovic kam für Amir Brockman (74.), Pascal Sohm ersetzte den Torschützen Cristian Gilés Sanchez (74.), und in der 81. Minute folgten Koray Kilic sowie Marco Di Biccari für Danis Dipa und Philipp Seybold. Den Schlusspunkt der personellen Rotationen setzte André-Dennis Croitoru, der in der 88. Minute für Fabio Lettieri das Feld betrat.

Ein Befreiungsschlag in der Tabelle

Mit diesem Erfolg klettert Türkspor Neckarsulm auf den elften Tabellenplatz und weist nun 25 Punkte auf – gleichauf mit dem Karlsruher SC II und dem 1. Göppinger SV. Während der VfR Mannheim und der VfR Aalen mit 45 Punkten die Liga anführen, rückt das Mittelfeld enger zusammen. Am kommenden Samstag, 28.02.2026, wartet um 14:30 Uhr die nächste Bewährungsprobe beim TSV Essingen.