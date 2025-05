Türkspor Neckarsulm stürmt davon – FC Holzhausen rettet spät ein Remis

Mit einer überzeugenden Vorstellung meldeten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen eindrucksvoll zurück. Daniel Nietzer eröffnete in der 39. Minute den Torreigen, bevor Fabian Ehrmann nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte traf erneut Daniel Nietzer in der 77. Minute und Benjamin Walter setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Vor 450 Zuschauern feierten die Gastgeber ihren neunten Saisonsieg.

Einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf feierte der VfL Pfullingen beim VfR Heilbronn. Aris-Cosmin Dragulin erzielte in der 38. Minute den entscheidenden Treffer. Für Heilbronn war es die zwölfte Saisonniederlage, während Pfullingen mit nun 25 Punkten etwas Luft im Tabellenkeller gewinnt.