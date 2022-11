Türkspor Neckarsulm sichert sich Sieg vor heimischen Zuschauern Klarer Erfolg des Landesliga-Spitzenreiters gegen Croatia Bietigheim.

Die Ausgangslage

Tabellenführer Neckarsulm trifft am 15. Spieltag am Samstagnachmittag auf Mittelfeld-Team Bietigheim. Der Spitzenreiter geht als Favorit in die Partie und kann seine Vormachtstellung mit einem Sieg weiter ausbauen. Die Bitigheimer verweilen ihrerseits im Falle eines Sieges weiterhin im Tabellenmittelmaß.

Die erste Halbzeit

Das Spiel beginnt verheißungsvoll. In der 9. Minute erspielt sich Bietigheim eine sehr gute Chance per Freistoß. Mario Teutsch schießt das Spielgerät knapp am Gehäuse vorbei. Nach den ersten 15 Minuten nimmt die Heimmannschaft inzwischen die Zügel in die Hand. In der 16. Spielminute spielt sich das Heim-Team eine erstklassige Schusschance heraus. Mittelfeldspieler Serdar Arslan schießt das Leder aufs Tor, doch der Torwart entschärft die Situation. Neckarsulm erarbeitet sich in der 17. Minute erneut eine ausgezeichnete Schusschance. Mittelfeldmann Amin Yazji schießt den Ball ans Außennetz. Türkspor erarbeitet sich in der 19. Spielminute eine erneute hervorragende Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Tevfik Altındag schießt die Kugel knapp am Tor vorbei. In der 21. Minute erspielt sich die TSN eine Top-Chance per Freistoß. Mittelfeldspieler Tevfik Altındag schießt das Spielgerät nur knapp am Kasten vorbei. Nach 30 Spielminuten zieht die Heimelf weiterhin die Fäden. Bietigheim erarbeitet sich in der 31. Spielminute eine exzellente Schusschance. Fabijan Kraljevic schießt das Leder aufs Tor, doch der Keeper vereitelt den Treffer. Die Heimmannschaft kommt in der 32. Minute erneut zu einer ausgezeichneten Schusschance. Mittelfeldmann Sadık Yılmaz schießt den Ball aufs Tor, doch der Torwart vereitelt den Treffer. In derselben Minute geht die Gästetruppe in Front. Unbedrängt befördert Fabijan Kraljevic die Kugel per Flachschuss links oben ins Gehäuse. Vorlagengeber war ein Mittelfeldspieler mit einem Freistoß. Neckarsulm erarbeitet sich in der 37. Spielminute erneut eine erstklassige Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Bahadir Özkan schießt das Spielgerät auf den gegnerischen Kasten, doch der Torwart verhindert den Toreinschlag. Torchancen in Minutentakt für die Hausherren. Jedoch will die Kugel nicht rein. Referee Patrick Brabanski beendet die erste Spielhälfte bei einem Zwischenergebnis von 0:1.

Die zweite Halbzeit

Auch nach Wiederanpfiff bleibt Türkspor das tonangebende Team. In der 50. Minute kommt es bei der Heimelf zu einer erneuten hervorragenden Schusschance. Das Leder schießt Mittelfeldspieler Tevfik Altındag an die Latte. In der 53. Spielminute erzielt die TSN den Ausgleich. Nicht attackiert auf Höhe des Fünfers bringt Mittelfeldmann Amin Yazji einen mittelharten Kopfball im Gehäuse des Gegners unter. Der Torwart hat keinerlei Chance, den Ball abzuwehren. Neckarsulm erspielt sich in der 55. Minute eine weitere sehr gute Freistoßchance. Mittelfeld-Allrounder Bahadir Özkan schießt den Ball an den Pfosten. In der 56. Spielminute kommt Türkspor erneut zu einer erstklassigen Schusschance. Offensivspieler Cristian Giles Sanchez schießt die Kugel knapp am gegnerischen Kasten vorbei. Die TSN erarbeitet sich in der 57. Minute eine erstklassige Kopfballchance. Das Spielgerät köpft Mittelfeldspieler Serdar Arslan nur hauchdünn am gegnerischen Tor vorbei. Es geht wie in der ersten Halbzeit weiter.