Türkspor Neckarsulm: Revanchegelüste gegen 1. FC Normannia Gmünd

Die Situation in der Oberliga Baden-Württemberg bleibt für Türkspor Neckarsulm hochgradig spannend. Mit aktuell 30 Punkten belegt die Mannschaft den 15. Tabellenplatz und befindet sich damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Der kommende Gegner, der 1. FC Normannia Gmünd, rangiert mit 32 Punkten auf dem zwölften Platz.

Das Selbstvertrauen für die anstehende Aufgabe am Samstag, 25.04.2026, um 14 Uhr, holte sich die Mannschaft im letzten Auswärtsspiel. Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gelang ein emotionaler und sportlich wichtiger 4:0-Erfolg vor 280 Zuschauern. Die Weichen stellte Koray Kilic bereits in der 21. Minute, bevor Pascal Sohm in der 27. Minute nachlegte. Im zweiten Durchgang schraubte Cristian Gilés Sanchez das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 57. und 86. Minute in die Höhe. Türkspor bewies, dass es dem Druck in der entscheidenden Saisonphase gewachsen ist.

Offene Rechnung aus dem ersten Aufeinandertreffen

Trotz der positiven Stimmung aus der Vorwoche herrscht im Lager von Türkspor Neckarsulm eine konzentrierte Ernsthaftigkeit, denn die Erinnerungen an das Hinspiel schmerzen. In Schwäbisch Gmünd musste sich der Aufsteiger vor 350 Zuschauern mit 0:2 geschlagen geben. Damals trafen Niklas Hofmeister in der 59. Minute und Alexander Aschauer kurz vor dem Abpfiff in der 86. Minute für die Normannia. Diese Niederlage gilt es nun im Heimspiel zu korrigieren, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern und die eigene Position im Klassement nachhaltig zu verbessern.

Klassenerhalt als oberstes Ziel für den Aufsteiger

Für das anstehende Duell wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität aus dem Bissingen-Spiel beizubehalten und in der Offensive erneut die notwendige Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu legen. Ein Sieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd wäre für Türkspor Neckarsulm mehr als nur drei Punkte; es wäre ein klares Signal an die Konkurrenz im Kampf um den Verbleib in der Liga. In einem Umfeld, das von großer Emotionalität geprägt ist, muss die Mannschaft kühlen Kopf bewahren, um die taktischen Vorgaben auf den Platz zu bringen.