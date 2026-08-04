Türkspor Neckarsulm reist im Pokal zum ehemaligen Ligakonkurrenten

Neckarsulm erledigte seine Aufgabe in der zweiten Runde beim FSV Waiblingen seriös. Beim Landesligisten gewann Türkspor mit 3:0 und ließ damit keinen Zweifel am Weiterkommen. Esnaf Rejan Omerovic brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Pascal Sohm erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Arel Demir den Schlusspunkt. Gerade nach einer Vorbereitung mit wechselhaften Eindrücken war dieser Pokalauftritt wichtig: kein Glanzstück, aber ein kontrolliertes Ergebnis und defensiv die Null.

Hollenbach hatte deutlich mehr Mühe, setzte sich gegen den SKV Rutesheim aber ebenfalls verdient mit 3:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jonas Limbach den FSV in der 65. Minute in Führung. Rutesheim antwortete durch Marcel Held zwar fast umgehend, doch Niklas Dörr und Joshua Klöpfer entschieden die Partie in der Schlussphase. Hollenbach zeigte damit, dass die Mannschaft nach dem Abstieg schnell wieder Pflichtspielhärte entwickeln will.

Für Türkspor wird das Spiel deshalb kein gewöhnlicher Pokaltermin. Hollenbach bringt Erfahrung aus der Oberliga, Heimstärke und die Motivation mit, gegen einen aktuellen Oberligisten ein Zeichen zu setzen. Neckarsulm muss seine Favoritenrolle nicht laut formulieren, aber auf dem Platz durch Struktur, Zweikampfschärfe und Konsequenz bestätigen. Wichtig wird sein, Hollenbach nicht über einfache Ballverluste oder Standardsituationen ins Spiel zu bringen.