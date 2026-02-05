 2026-02-04T11:15:37.617Z

Allgemeines

Türkspor Neckarsulm: Nach schwachem 0:3 geht es zum Regionalligisten

Der Oberligist gastiert beim FC-Astoria Walldorf.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Rosenberger

Zuletzt musste sich Oberligist Türkspor Neckarsulm bei Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen mit 0:3 geschlagen geben. Doch es bleibt nicht lange Zeit, denn bereits am morgigen Freitag steht der nächste Test an. Dort geht es für den Oberliga-Neuling zu einem spannenden Gegner in die badische Region.

Morgen, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
19:00

Beim FC-Astoria Walldorf, derzeit Achter der Regionalliga Südwest, wartet auf Türkspor Neckarsulm ein interessanter und schwerer Prüfstein zugleich. Walldorf schlug den FC Nöttingen zuletzt mit 4:1 und trennte sich vom Karlsruher SC II mit 1:1. Für den FC-Astoria geht es nun gegen den dritten Oberligisten in der Vorbereitung und wieder soll ein überzeugender Auftritt her. Daher wartet auf Neckarsulm, in der Winterpause Elfter der Oberliga Baden-Württemberg, eine schwere Aufgabe, die zeigen wird, wo die größten Baustellen verblieben sind.

Sa., 31.01.2026, 13:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
3
0
Abpfiff

Zuletzt zeigte der Test bei den Young Boys Reutlingen bereits, dass in der Vorbereitung noch einiges zu tun ist. Bereits nach fünf Minuten lag Türkspor mit 0:2 hinten und schaffte es im weiteren Verlauf der Partie nicht, den Spielstand zu verkürzen. Viel mehr legte das Verbandsliga-Spitzenteam in der Schlussminute zum 3:0 nach. Nach dem spontan Test vergangene Woche beim FC Union Heilbronn (1:0-Sieg durch Fernschuss) und der Niederlage in Reutlingen muss der Oberligist weiter fleißig arbeiten vor dem Start in die Oberliga am 21. Februar.

Mi., 28.01.2026, 19:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
0
1
Abpfiff

