Türkspor Neckarsulm: Nach schwachem 0:3 geht es zum Regionalligisten

Zuletzt musste sich Oberligist Türkspor Neckarsulm bei Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen mit 0:3 geschlagen geben. Doch es bleibt nicht lange Zeit, denn bereits am morgigen Freitag steht der nächste Test an. Dort geht es für den Oberliga-Neuling zu einem spannenden Gegner in die badische Region.
Beim FC-Astoria Walldorf, derzeit Achter der Regionalliga Südwest, wartet auf Türkspor Neckarsulm ein interessanter und schwerer Prüfstein zugleich. Walldorf schlug den FC Nöttingen zuletzt mit 4:1 und trennte sich vom Karlsruher SC II mit 1:1. Für den FC-Astoria geht es nun gegen den dritten Oberligisten in der Vorbereitung und wieder soll ein überzeugender Auftritt her. Daher wartet auf Neckarsulm, in der Winterpause Elfter der Oberliga Baden-Württemberg, eine schwere Aufgabe, die zeigen wird, wo die größten Baustellen verblieben sind.
Zuletzt zeigte der Test bei den Young Boys Reutlingen bereits, dass in der Vorbereitung noch einiges zu tun ist. Bereits nach fünf Minuten lag Türkspor mit 0:2 hinten und schaffte es im weiteren Verlauf der Partie nicht, den Spielstand zu verkürzen. Viel mehr legte das Verbandsliga-Spitzenteam in der Schlussminute zum 3:0 nach. Nach dem spontan Test vergangene Woche beim FC Union Heilbronn (1:0-Sieg durch Fernschuss) und der Niederlage in Reutlingen muss der Oberligist weiter fleißig arbeiten vor dem Start in die Oberliga am 21. Februar.
