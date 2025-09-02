Türkspor Neckarsulm: "Müssen unsere Qualität auf den Platz bringen"

Schon am morgigen Mittwoch geht es in der Oberliga weiter: Um 18 Uhr tritt Türkspor Neckarsulm beim SV Oberachern an.
Die Gastgeber haben nach fünf Spieltagen bislang 8 Punkte gesammelt (Tordifferenz 4:7). Am vergangenen Wochenende setzte es jedoch eine herbe 0:5-Niederlage beim FC Villingen. Vor eigenem Publikum wird Oberachern nun alles daransetzen, eine Reaktion zu zeigen und die deutliche Schlappe vergessen zu machen.
Türkspor Neckarsulm kommt mit 7 Punkten und einer Tordifferenz von 8:6 nach Oberachern. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den CfR Pforzheim war es bereits das zweite Spiel in Folge ohne Punktgewinn. Umso größer ist die Motivation, am Mittwochabend wieder zu punkten und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.
Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Duell: Zwei Teams auf Augenhöhe, die beide zuletzt Niederlagen hinnehmen mussten und nun unbedingt wieder Zählbares einfahren wollen. Für Türkspor wird es darauf ankommen, von Beginn an hellwach zu sein, die defensive Stabilität zu finden und offensiv die eigenen Chancen konsequent zu nutzen.
Co-Trainer Marco Sautter sagt: „Das Gute am Fußball ist, dass es nach Niederlagen sehr schnell die nächste Chance gibt, es besser zu machen. Wir haben die Niederlage gegen Pforzheim analysiert und sofort den Blick nach vorne gerichtet. Die Mannschaft hat gut trainiert und ist bereit für das Auswärtsspiel in Oberachern. Uns ist bewusst, dass uns dort eine kämpferische und motivierte Mannschaft erwartet, die ihre Heimstärke ausspielen will. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an konsequent auftreten, unsere Qualität auf den Platz bringen und die Chancen, die wir bekommen, nutzen. Wir fahren nach Oberachern, um dort Punkte mitzunehmen.“
Alles ist angerichtet für ein intensives Flutlichtspiel am Mittwochabend in Oberachern.