Türkspor Neckarsulm: "Müssen unsere Qualität auf den Platz bringen" In der Oberliga spielt der Aufsteiger am morgigen Mittwoch beim SV Oberachern.

Schon am morgigen Mittwoch geht es in der Oberliga weiter: Um 18 Uhr tritt Türkspor Neckarsulm beim SV Oberachern an.

Morgen, 18:00 Uhr SV Oberachern Oberachern Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 18:00 live PUSH Die Gastgeber haben nach fünf Spieltagen bislang 8 Punkte gesammelt (Tordifferenz 4:7). Am vergangenen Wochenende setzte es jedoch eine herbe 0:5-Niederlage beim FC Villingen. Vor eigenem Publikum wird Oberachern nun alles daransetzen, eine Reaktion zu zeigen und die deutliche Schlappe vergessen zu machen.

Türkspor Neckarsulm kommt mit 7 Punkten und einer Tordifferenz von 8:6 nach Oberachern. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den CfR Pforzheim war es bereits das zweite Spiel in Folge ohne Punktgewinn. Umso größer ist die Motivation, am Mittwochabend wieder zu punkten und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Duell: Zwei Teams auf Augenhöhe, die beide zuletzt Niederlagen hinnehmen mussten und nun unbedingt wieder Zählbares einfahren wollen. Für Türkspor wird es darauf ankommen, von Beginn an hellwach zu sein, die defensive Stabilität zu finden und offensiv die eigenen Chancen konsequent zu nutzen.