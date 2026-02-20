Türkspor Neckarsulm: Mit Schwung gegen den FC 08 Villingen

Nach einer beeindruckenden Generalprobe empfängt der Aufsteiger Türkspor Neckarsulm am morgigen Samstag den Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen. In der Oberliga Baden-Württemberg kämpft das Team von Trainer Julian Grupp um wichtige Punkte, um den elften Tabellenplatz zu festigen und den Schwung aus dem furiosen Testspielerfolg in den Ligabetrieb mitzunehmen.
Die Ausgangslage im engen Tabellenmittelfeld
Am morgigen Samstag trifft Türkspor Neckarsulm um 14 Uhr auf den FC 08 Villingen. Die Tabellensituation der Oberliga Baden-Württemberg verdeutlicht die Relevanz dieser Begegnung: Der Gegner aus Villingen, der als Absteiger in die Saison startete, belegt derzeit mit 29 Punkten den siebten Rang. Mit einem Sieg könnte Neckarsulm den Anschluss an das Mittelfeld halten.
Rückenwind durch eine furiose Generalprobe
Die Mannschaft von Trainer Julian Grupp geht mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das Duell, nachdem die Generalprobe gegen den Verbandsligisten TSV Weilimdorf zu einem regelrechten Torfestival geriet. Beim deutlichen 7:2-Sieg zeigten sich die Offensivkräfte in Torlaune. Bereits in der 5. Minute eröffnete Fabio Lettieri den Torreigen, bevor Jonas Eichinger in der 11. Minute per Foulelfmeter erhöhte. Noch vor der Pause traf Nick Hellmann zum 2:0 in der 38. Minute. Nach dem Seitenwechsel schraubten Pascal Sohm (52.) und erneut Fabio Lettieri (67.) das Ergebnis auf 5:0. Zwar gelang Terry Offei in der 72. Minute der erste Ehrentreffer für die Gäste, doch André-Dennis Croitoru stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt für Neckarsulm setzte wiederum Pascal Sohm in der 82. Minute, ehe Chrysowalandis Kugiumtzidis kurz vor dem Abpfiff den 7:2-Endstand markierte.
Die Erinnerung an den Triumph im Hinspiel
Ein Blick zurück auf das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams weckt bei Türkspor Neckarsulm positive Emotionen. Im Hinspiel in Villingen gelang dem Aufsteiger vor 545 Zuschauern ein überraschender 2:0-Auswärtserfolg. Damals waren es Nick Hellmann, der in der 25. Minute die Führung erzielte, und Gianluca Trianni, der nur fünf Minuten später in der 30. Minute den Endstand markierte. Diese Effektivität und defensive Stabilität will das Team nun vor heimischer Kulisse erneut auf den Platz bringen, um gegen den favorisierten Absteiger erneut zu punkten und die 27:33 Tore sowie die 22 Punkte aus den bisherigen 19 Spielen aufzubessern.