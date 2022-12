Türkspor Neckarsulm mit bitterer Heimniederlage gegen Obersontheim 0:2 des Landesliga-Spitzenreiters.

Die Ausgangslage

Am 19. Spieltag empfängt Spitzenreiter Neckarsulm am Sonntagnachmittag Mittelfeldmannschaft Obersontheim. Selbst bei einer Schlappe behauptet der Tabellenprimus den Platz auf dem Ligathron, dennoch würde die Konkurrenz näher heranrücken. Daher ist ein Sieg oberste Pflicht. Die Obersontheimer könnten sich im Falle einer Niederlage vorerst aus dem gesicherten Tabellenmittelfeld in Richtung Tabellenkeller verabschieden.

Die erste Halbzeit

Das Aufeinandertreffen startet schwungvoll. Neckarsulm erspielt sich in der 3. Spielminute eine sehr gute Schusschance. Den Ball schießt Offensivspieler Cristian Giles Sanchez an den Außenpfosten. In der 4. Minute geht Obersontheim in Führung. Unbewacht im Strafraum bringt Stürmer Marco Pfitzer die Kugel per gefühlvollen Heber in den gegnerischen Maschen unter. Torvorbereiter war Mittelfeldspieler Serdar Arslan unfreiwillig mit einem missratenen Kopfball. In der 9. Spielminute kommt es bei der Gastmannschaft zu einer sehr guten Schusschance. Das Spielgerät schießt Tim Michael aufs gegnerische Gehäuse, doch der Keeper bereinigt die Situation. Nach 15 Spielminuten kommt die Heimmannschaft in Fahrt und ist inzwischen stärker. Das Heim-Team erarbeitet sich in der 16. Minute gleich mehrere exzellente Schusschancen hintereinander. Doch einige aufeinanderfolgende Rettungsaktionen der Abwehr verhindern den Toreinschlag. In der 19. Spielminute kommt es bei der Gästetruppe zu einer erneuten Top-Schusschance. Niko Wild schießt das Leder aufs gegnerische Gehäuse, doch der Torwart bereinigt die Situation. Die Partie beginnt nach 30 Minuten vor sich hin zu plätschern. In der 33. Minute erarbeitet sich Türkspor eine sehr gute Kopfballchance. Den Ball köpft Mittelfeldmann Amin Yazji nur wenige Zentimeter am Kasten vorbei. Die TSN erspielt sich in der 42. Spielminute eine weitere erstklassige Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Bahadir Özkan schießt die Kugel knapp über die gegnerische Bude. Die Obersontheimer stehen daraufhin sehr tief, verteidigen stark und versuchen den Gegner durch starkes Pressing zu Fehlern zu zwingen. Bei einem Zwischenergebnis von 0:1 geht es in die Spielpause.