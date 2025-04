Türkspor Neckarsulm legt souverän vor, VfR Heilbronn verpasst Dreier

Der TSV Heimerdingen 1910 und der VfR Heilbronn trennten sich in einem intensiven Spiel 2:2. Heimerdingen ging früh durch Max Stumm in der 3. Minute in Führung. In der 35. Minute erzielte Leorant Marmullaku den Ausgleich für Heilbronn, bevor David Scheurenbrand in der 63. Minute die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. In der 86. Minute sicherte Sebastian Bortel mit seinem Treffer den 2:2-Ausgleich für Heimerdingen.

---