Türkspor Neckarsulm ist Meister, FC Holzhausen ist Vizemeister

Am 29. und vorletzten Spieltag der Verbandsliga Württemberg krönt sich Türkspor Neckarsulm mit einem 4:0-Sieg in Dorfmerkingen zum Meister und Oberliga-Aufsteiger. Verfolger FC Holzhausen ist mit einem torreichen Erfolg in Berg Vizemeister und zieht in die Aufstiegsrelegation ein. Zahlreiche Partien boten Spektakel.

Tübingen landete einen Heimsieg. Noah Dörre eröffnete die Partie in der 15. Minute, Philipp Biermann erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Lukas Glaser verkürzte in der 32. Minute für Esslingen, doch Dörre stellte per Foulelfmeter in der 55. Minute den Endstand her. Tübingen belegt mit 35 Punkten den zehnten Rang.

Vor 150 Zuschauern gelang den Sportfreunden Schwäbisch Hall ein überzeugender Auswärtssieg. Günter Schmidt brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Azad Toptik legte mit einem Doppelpack (32., 66.) nach. Daniel Rembold verkürzte zwar direkt danach auf 1:3 (67.), doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Schwäbisch Hall steht mit nun 50 Punkten auf Rang fünf.

Im Duell zweier feststehender Absteiger sorgte Philipp Kendel für einen Blitz-Hattrick in der ersten Halbzeit: Er traf in der 14., 35. und 39. Minute. Zuvor hatte Matthias Dünkel per Foulelfmeter auf 2:0 gestellt (34.). Pfullingen feierte vor 99 Zuschauern seinen achten Saisonsieg. ---

Ein wildes Spiel entwickelte sich zwischen dem TSV Berg und dem FC Holzhausen. Innerhalb von nur drei Minuten trafen Fabio Pfeifhofer (21.) und Erind Zogu (21., 24.) zur schnellen 3:0-Führung. Zogu legte nach der Pause erneut nach (49.). Berg verkürzte durch David Bachhofer (70.) und Andreas Frick per Elfmeter (76.), doch Janik Michel stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Holzhausen bleibt mit nun 92 Toren die torgefährlichste Mannschaft der Liga und geht als Vizemeister in die Aufstiegsspiele zur Oberliga. ---

Patrick Werner war der Mann des Spiels in Oberensingen: Bereits in der 3. Minute brachte er sein Team in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Luca Hofmann (53.) traf Werner erneut in der 77. und 89. Minute. Mit seinem Dreierpack sichert er dem TSV den dritten Tabellenplatz. ---

Torreich ging es in Ehingen zu. Maurice Strobel (33.) und Simon Dilger (43.) brachten die Gastgeber in Führung, Mirhan Inan verkürzte (57.), ehe Timo Kästle (61.) und Maximilian Rupp (89.) auf 4:2 stellten. Alessandro Leoniello konnte in der Nachspielzeit nur noch auf 4:3 verkürzen. Ehingen-Süd behauptet mit dem zwölften Saisonsieg Platz sieben. ---

Vor 428 Zuschauern ließ Türkspor Neckarsulm keine Zweifel mehr offen: Mustafa Uslu (40.) und Nick Hellmann (45.+1) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Gianluca Trianni (86.) und Adrian Heinle (90.+1) setzten die Schlusspunkte. Mit nun 74 Punkten und einem Torverhältnis von 78:24 sichert sich Türkspor vorzeitig den Meistertitel und steigt in die Oberliga auf.