Türkspor Neckarsulm in Pforzheim: Geht der positive Lauf weiter?

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Ball in Pforzheim rollt, geht es für Türkspor Neckarsulm um weit mehr als nur drei Punkte. Der 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bringt ein besonderes Duell: Der Aufsteiger aus Neckarsulm steht mit 26 Punkten auf Platz 10, Gastgeber 1. CfR Pforzheim folgt mit 25 Punkten auf Rang 12. Ein Sieg könnte für Türkspor ein Meilenstein im Kampf um den Klassenerhalt werden.

Die Mannschaft von Spielertrainer Julian Grupp ist mit neuem Selbstvertrauen ins Jahr 2026 gestartet. Nach zwei Pflichtspielen ohne Niederlage, darunter ein überzeugender 3:0‑Erfolg zu Beginn und dem 0:0‑Unentschieden beim TSV Essingen, steht das Team defensiv deutlich gefestigter da. Der jüngste Punktgewinn in Essingen zeigte, dass der Aufsteiger an den Aufgaben in der Oberliga gewachsen ist und sich auch in schwierigen Auswärtsspielen behaupten kann.

Zwei Tore Rückstand im Hinspiel

Im Hinspiel kassierte Türkspor Neckarsulm eine bittere 1:2‑Heimniederlage gegen den 1. CfR Pforzheim. Tim Schwaiger traf damals doppelt (36. und 55. Minute), ehe Melvin Avdic in der 79. Minute nur noch verkürzen konnte. Die Chance, das Hinspiel vergessen zu machen, bietet sich nun im Rückspiel in Pforzheim. Entscheidend dürfte sein, die zuletzt gewonnene defensive Stabilität mitzunehmen, um einen erneuten Rückstand zu verhindern.

Enges Tabellenfeld

Beide Teams trennt nur ein Punkt in der unteren Hälfte der Tabelle. Dabei rangiert Türkspor auf Rang 10 mit 26 Zählern, Pforzheim mit 25 Punkten auf Platz 12. Entsprechend hoch ist die Spannung, denn das Duell könnte entscheidend sein, um sich im Abstiegskampf etwas Luft auf die direkten Abstiegsplätze zu verschaffen und Pforzheim hinter sich zu lassen. Derzeit liegen vier Punkte zwischen Türkspor und den direkten Abstiegsplätzen.