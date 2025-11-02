– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Haben ihn quasi zum Toreschießen eingeladen" 1:4-Heimniederlage in der Oberliga gegen den VfR Mannheim.

Das Team vom VfR Mannheim war in der Oberliga zu Gast bei Türkspor Neckarsulm. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit 1:4 geschlagen geben.

Gestern, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars VfR Mannheim VfR Mannheim 1 4 Abpfiff Ein turbulenter Start – nach nicht einmal einer Minute zappelte der Ball bereits im Netz. Rombach parierte zunächst zweimal stark, doch der dritte Nachschuss brachte das 0:1 für Mannheim. Nur zwei Minuten später fiel das 0:2, und nach acht Minuten stand es bereits 0:3. Der Tabellenzweite nutzte die Unsicherheiten eiskalt aus und legte den Grundstein früh.

In der 11. Minute sorgte Pascal Sohm für den Anschluss: mit einem Geniestreich überwand er den weit aufgerückten Gästekeeper von der Mittellinie – 1:3! Türkspor wachte mit dem Tor endlich auf und übernahm mehr Spielanteile. In der 25. Minute hatte Lettieri nach Hereingabe von Neupert die große Chance auf 2:3 zu verkürzen, verpasste aber knapp. Kurz darauf wurde ein weiterer Abschluss der Hausherren im Strafraum geblockt. Mit 1:3 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dominierte Türkspor die Partie. Mannheim blieb nur über vereinzelte Konter ansatzweise gefährlich. Hochkarätige Chancen von Alabas, Sohm und Neupert häuften sich – doch der Ball wollte nicht ins Tor. In der 49. Minute verpasste Alabas nach schöner Hereingabe nur knapp, und auch in der 59. und 67. Minute fehlte das nötige Quäntchen Glück, um das Spiel nochmals spannend zu machen.