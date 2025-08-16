Türkspor Neckarsulm: "Haben beide Halbzeiten konsequent durchgezogen"

Die Partie begann direkt turbulent: Bereits in der 2. Minute wurde Pascal Sohm im Strafraum von den Beinen geholt – doch der Pfiff blieb aus. Beide Teams spielten mutig nach vorne, in der 13. Minute hatten die Gäste die große Chance, als Giles auf Trianni querlegen wollte, der Ball aber im letzten Moment abgefangen wurde. Kurz darauf prüfte Villingen per Kopf erstmals die Gästeabwehr.

In der 24. Minute war es dann soweit: Nach einer Ecke von Neupert stieg Hellmann am höchsten und köpfte zur 0:1-Führung ein. Nur fünf Minuten später legte Türkspor nach: Ein wunderschöner Spielzug über Giles und Seybold landete bei Trianni, der per Direktabnahme ins linke Eck zum 0:2 traf! Vor der Pause hatte Seybold sogar noch das 0:3 auf dem Fuß, verfehlte aber knapp.

Nach der Halbzeitpause drängte Villingen auf den Anschluss, doch die Neckarsulmer Defensive stand kompakt und ließ kaum echte Torchancen zu. Im Gegenteil: Giles und Trianni verpassten in der Schlussphase das mögliche 0:3 nur knapp. Villingen hatte zwar mehr Ballbesitz, blieb aber harmlos im Abschluss.