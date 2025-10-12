Türkspor Neckarsulm: "Gmünd war eiskalt und hat seine Chancen genutzt"

Am 12. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg war Türkspor Neckarsulm zu Gast im WWG Sportpark beim 1. FC Normannia Gmünd. Beide Teams starteten mit hohem Tempo in die Partie – die erste Viertelstunde verlief ausgeglichen, mit vielen Zweikämpfen und viel Intensität, jedoch ohne nennenswerte Torchancen. Am Ende mussten sich die Neckarsulmer mit 0:2 geschlagen geben.

Nach rund 20 Minuten übernahm Türkspor zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehr Ballbesitz. In der 21. Minute prüfte Marmein den Keeper per Freistoß aus 26 Metern – der parierte jedoch sicher zur Ecke. Kurz darauf zog Neupert per Volley ab, verfehlte das Tor aber knapp.

Mit 0:0 ging es in die Pause – eine intensive und umkämpfte erste Halbzeit, in der Türkspor das gefährlichere Team war.

In der 34. Minute kam es beinahe zur Führung, als ein Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Verteidiger der Hausherren Sohm eine gute Gelegenheit bot – sein Abschluss ging allerdings über das Tor. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Giles in der 43. Minute, als sein Schuss an die Latte krachte, ehe Sohm den Nachschuss per Kopf ebenfalls über das Gehäuse setzte.

Nach Wiederanpfiff knüpften die Gäste an die starke Leistung an: Neupert verfehlte in der 47. Minute knapp, Trianni scheiterte zehn Minuten später am stark reagierenden Keeper. Dann die kalte Dusche: In der 59. Minute erzielte Gmünd aus dem Nichts das 1:0. Türkspor antwortete sofort mit Druck nach vorne – Alabas verpasste den Ausgleich nur um Zentimeter (61.). Die Gäste warfen alles nach vorn, Gmünd verteidigte mit Leidenschaft. In der 85. Minute entschieden die Hausherren die Partie mit dem 2:0 endgültig.

Trotz starker Vorstellung und spielerischer Überlegenheit blieb Türkspor an diesem Tag ohne Lohn.

Co-Trainer Marco Sautter von Türkspor Neckarsulm nach dem Spiel: „Wir haben heute eigentlich über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, die Jungs haben viel investiert und waren über 70 Minuten das bessere Team. Leider fehlt uns aktuell in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit und Entschlossenheit vor dem Tor. Gmünd war eiskalt und hat seine Chancen genutzt – wir dagegen haben es verpasst, uns für den Aufwand zu belohnen. Außerdem dürfen wir die Gegner nicht so leicht zu Torchancen kommen lassen und sie nicht zu einfach zum Abschluss bringen. Das Gute am Fußball ist, dass er so schnelllebig ist – wir haben bereits am Mittwoch die Chance, daraus zu lernen und es besser zu machen.“