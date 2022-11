Türkspor Neckarsulm gewinnt Spitzenspiel beim VfR Heilbronn 1800 Zuschauer verfolgen das Landesliga-Topduell.

Die Ausgangslage

Mittelfeldmannschaft Heilbronn hat am 18. Spieltag am Samstagnachmittag den Tabellenführer Neckarsulm zu Gast.

Die erste Halbzeit

Auf gegnerischem Rasen nimmt die Auswärtsmannschaft zu Anfang das Heft in die Hand. In der 10. Spielminute spielt sich Neckarsulm eine sehr gute Schusschance heraus. Das Spielgerät schießt Mittelfeldspieler Kerim Keseroglu nur knapp am Kasten vorbei. Nach den ersten 15 Minuten bleibt Türkspor das dominantere Team. Die TSN kommt in der 17. Minute zu einer weiteren exzellenten Schusschance. Mittelfeldmann Amin Yazji schießt das Leder knapp am gegnerischen Kasten vorbei. In der 25. Spielminute kommt Neckarsulm erneut zu einer sehr guten Schusschance. Den Ball schießt Verteidiger Talha Özen nur hauchdünn am gegnerischen Tor vorbei. In der 29. Minute kommt Türkspor zu einer hervorragenden Kopfballchance. Die Kugel köpft Mittelfeld-Allrounder Kerim Keseroglu aufs Tor, doch der Keeper vereitelt den Treffer. Im Anschluss an diese Aktion stehen die Heilbronner tief in der eigenen Hälfte, bilden ein Abwehrbollwerk und versuchen mittels Konterspiel zum Erfolg zu kommen. Nach 30 gespielten Minuten behält das Gäste-Team die Zügel in der Hand. Trotz überzeugendem Auftreten der Gäste geht Heilbronn in der 31. Spielminute in Führung. Völlig alleingelassen im Strafraum bringt Angreifer Serdal Kocak das Spielgerät per Flachschuss rechts unten im Gehäuse unter. In der 40. Minute kommt es bei der Heimmannschaft zu einer Top-Schusschance. Das Leder schießt ein Spieler aufs Tor, doch der seit Wochen überragende TSN Torwart Kevin Rombach vereitelt den Treffer. Die TSN kommt in der 45.Minute zu einer erneuten Top-Schusschance. Den Ball schießt Mittelfeldspieler Bahadir Özkan hauchdünn übers gegnerische Gehäuse. Schiri Fabio Gentile beendet die erste Halbzeit bei einem Zwischenergebnis von 1:0. Die Heimmannschaft setzt sich hinten rein und lauert auf eine Konterchance. Wenn Sie in der zweiten Halbzeit die gleiche Taktik verfolgen wird es für die Gastgeber schwer. Die TSN spielen nach vorne und erarbeiten sich die Chancen.

Die zweite Halbzeit

Die Gastmannschaft kommt frisch aus der Kabine und beginnt die zweite Halbzeit voller Elan. In der 50. Minute kommt es bei der Gastmannschaft erneut zu einer ausgezeichneten Schusschance. Die Kugel schießt ein Spieler aufs Tor, doch die gegnerische Nummer eins klärt zu Ecke.Auf fremdem Platz agiert Neckarsulm weiterhin schwungvoll. In der 65. Spielminute kommt es bei der Gästetruppe zu einer erneuten exzellenten Kopfballchance. Mittelfeldmann Sadık Yılmaz köpft das Spielgerät nur knapp übers Tor des Gegners. In der 67. Minute markiert Türkspor den Ausgleich. Völlig unbewacht im Strafraum bringt Offensivspieler Cristian Giles Sanchez das Leder per sehenswerten Seitfallzieher mittig im Tor unter. Der Keeper hat keine Chance, den Treffer zu verhindern. Unmittelbar nach dem Tor präsentieren die Gäste einen offensiv ausgerichteten Kombinationsfußball und versuchen dem Gegner ein dominantes Ballbesitzspiel aufzudrängen. Hierbei demonstrieren sie ihre Spielstärke eindrucksvoll. In der 72. Spielminute dreht die TSN die Partie. Unbedrängt im Sechzehner nagelt Abwehrspieler Bogdan Alexandru Cristescu den Ball per Flugkopfball rechts unten ins Gehäuse. Der Torhüter macht beim Gegentor eine unglückliche Figur. Auf gegnerischem Geläuf geht Neckarsulm weiterhin hoch motiviert zu Werke. In der 88.Minute kommt Türkspor zu einer erneuten hervorragenden Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Sadık Yılmaz schießt die Kugel nur knapp über den Kasten des Gegners.