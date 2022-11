Türkspor Neckarsulm gewinnt deutlich Landesliga-Spitzenreiter setzt sich bei Aramäer Heilbronn durch.

Die Ausgangslage

Mittelfeld-Team Heilbronn trifft am 17. Spieltag am Samstagnachmittag auf den Spitzenreiter Neckarsulm. Der Spitzenreiter geht als Favorit in die Partie und kann seine Vormachtstellung mit einem Sieg weiter ausbauen.

Die erste Halbzeit

Bei regnerischen Bedingungen wird die Begegnung angepfiffen. Die Partie startet verheißungsvoll. Heilbronn spielt sich in der 9. Spielminute eine prima Schusschance heraus. Stürmer Jermaine Wesley schießt den Ball nur wenige Zentimeter an der gegnerischen Bude vorbei. Nach 15 Spielminuten kommt Türkspor auf Betriebstemperatur und ist mittlerweile das dominantere Team. In der 16. Minute kommt es bei der Heimmannschaft zu einer weiteren hochkarätigen Schusschance. Robert Grau schießt die Kugel aufs gegnerische Gehäuse, doch der Keeper bereinigt die Situation. In der 20. Spielminute markiert das Gäste-Team die Führung. Mittelfeldmann Tevfik Altındag schießt einen Freistoß von Höhe des rechten Strafraumecks per Traumschuss über die Mauer in die gegnerischen Maschen. Der torbringenden Standardsituation liegt eine Notbremse von Abwehrspieler Emiliano Campo gegen Angreifer Cristian Giles Sanchez zugrunde - eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Der Beschuldigte erhält anschließend die Rote Karte. Diese Entscheidung ist absolut vertretbar. In der 22. Minute spielt sich die TSN mehrere Großchancen am Stück heraus. Doch das Zusammenspiel diverser Kriterien verhindert den Toreinschlag. Auf fremdem Platz agiert Neckarsulm weiterhin schwungvoll. In der 35. Spielminute kommt Türkspor zu einer hervorragenden Schusschance. Das Spielgerät schießt Mittelfeld-Allrounder Serdar Arslan nur wenige Zentimeter am Gehäuse des Gegners vorbei. Die TSN spielt sich in der 44. Minute eine erneute hervorragende Schusschance heraus. Mittelfeldspieler Bahadir Özkan schießt das Leder Richtung gegnerische Bude, doch die Abwehr rettet auf der Linie. In der 45. Spielminute kann die Gastmannschaft die Führung weiter ausbauen. Unbedrängt bugsiert Mittelfeldmann Amin Yazji den Ball per gefühlvollen Heber ins Tor des Gegners. Der Torwart agiert beim Gegentor etwas unglücklich, da dieser den Ball nicht festhalten kann, sondern nur abklatschen lässt. Die erste Spielhälfte endet bei einem Zwischenstand von 0:2.

Die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bleibt Neckarsulm dominanter. In der 49. Minute kommt es bei der Auswärtsmannschaft zu einer weiteren erstklassigen Schusschance. Die Kugel schießt Angreifer Cristian Giles Sanchez hauchdünn am Gehäuse vorbei. In der 54. Spielminute erzielt die Gästetruppe einen weiteren Treffer. Auf Höhe des Fünfers setzt sich Mittelfeld-Allrounder Bahadir Özkan gegen den gegnerischen Abwehrverbund durch und befördert das Spielgerät per gefühlvollen Schlenzer rechts oben ins Gehäuse. Assistgeber war Defensivspieler Talha Özen mit einem Flachpass nach einem kurzen Dribbling von Abwehrrecke Talha Özen. Türkspor erarbeitet sich in der 57. Minute erneut mehrere sehr gute Chancen am Stück. Doch einige Rettungsaktionen der Verteidigung nacheinander verhindern den Torerfolg. Nach einer Stunde Spielzeit bleibt die TSN das dominantere Team. Die druckvollen Vorstöße zahlen sich aus. Die Auswärtsmannschaft markiert in der 68. Spielminute eine weitere Bude. Im Strafraum setzt sich Offensivspieler Cristian Giles Sanchez gegen die gegnerischen Defensivspieler durch und schießt das Leder links unten ins Gehäuse. Beim Gegentreffer hat der Keeper keine Chance, den Treffer zu verhindern. Auf gegnerischem Geläuf agiert Neckarsulm weiterhin hoch motiviert. In der 84. Minute erspielt sich Türkspor erneut eine erstklassige Schusschance. Den Ball schießt Defensiv-Allrounder Hakan Aslantas an die Latte.

Das Fazit

Bei einem Ergebnis von 0:4 pfeift Referee Jochen Rottner die Partie ab. Die Neckarsulmer können sich am Ende über einen verdienten Auswärts-Kantersieg freuen. Die Aramäer waren zu keiner Zeit des Spiels in der Lage, den Gästen Paroli zu bieten. Die Neckarsulmer verbleiben nach dem Auswärtstriumph weiterhin auf der ersten Tabellenposition.