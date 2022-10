Türkspor Neckarsulm gewinnt beim TSV Crailsheim Topduell in der Landesliga geht an den Spitzenreiter.

Die Ausgangslage

Der Tabellendritte Crailsheim trifft am 12. Spieltag am Samstagnachmittag auf den Spitzenreiter Neckarsulm.

Die erste Halbzeit

Anfangs begegnen sich beide Vereine auf Augenhöhe. In der 3. Spielminute kommt die TSN zu einer hervorragenden Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Serdar Arslan schießt die Kugel aufs Tor, doch der Torwart pariert. In der 10. Minute geht Neckarsulm in Führung. Unbedrängt im Strafraum bugsiert Mittelfeldspieler Bahadir Özkan das Spielgerät mittelhart mit dem Innenrist per Flachschuss links unten ins Gehäuse. Vorarbeit leistete Mittelfeldmann Sadık Yılmaz mit einem Zuspiel. Die Fans beider Mannschaften freuen sich nach den ersten 15 Minuten über ein packendes Duell. Crailsheim spielt sich in der 16. Spielminute eine hervorragende Schusschance heraus. Ein Spieler schießt das Leder in Richtung gegnerischen Kasten, doch die Abwehr rettet. In der 25. Minute kommt es bei der Gastmannschaft zu einer weiteren exzellenten Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Sadık Yılmaz schießt den Ball aufs Tor, doch die gegnerische Nummer eins pariert. 15 Minuten vor der Halbzeit ist nun Türkspor stärker. In der 34. Spielminute kann die TSN die Führung weiter ausbauen. Mittelfeldspieler Tevfik Altındag schießt einen Elfmeter mittelhart per Flachschuss rechts unten ins Gehäuse. Bei einem Zwischenergebnis von 0:2 bittet Schiri Stefan Jenninger die Kicker in die Pause.

Die zweite Halbzeit

Neckarsulm knüpft an die Leistung unmittelbar vor dem Seitenwechsel an und startet hoch motiviert in den zweiten Durchgang. In der 52. Minute kommt es bei der Gästetruppe erneut zu einer sehr guten Schusschance. Mittelfeldmann Bahadir Özkan schießt die Kugel knapp am gegnerischen Kasten vorbei. In der 53. Spielminute spielt sich Türkspor eine weitere hervorragende Schusschance heraus. Mittelfeld-Allrounder Oktay Erdem schießt das Spielgerät nur wenige Zentimeter über den Kasten. Nach 60 Spielminuten gibt die TSN weiterhin den Ton an. Das Spiel ist voll in den Händen von TSN. Die Neckarsulmer lassen den Ball und den Gegner laufen.

Die beste Phase der Saison.

Trotz besserem Spiel der Gäste markiert die Heimelf in der 76.Minute den Anschlusstreffer. Nach 78 gespielten Minuten begegnen sich beide Vereine wieder auf Augenhöhe. In der 79. Spielminute kommt es bei der Heimmannschaft zu einer erneuten Top-Schusschance. Ein Spieler schießt das Leder aufs Tor, doch der Keeper entschärft die Situation. Die Auswärtsmannschaft spielt sich in der 80. Minute eine weitere hochkarätige Schusschance heraus. Den Ball schießt Abwehrrecke Jonas Engler nur hauchdünn am gegnerischen Tor vorbei. Neckarsulm kommt in der 84. Spielminute erneut zu einer ausgezeichneten Schusschance. Defensiv-Allrounder Harun Velic schießt die Kugel aufs Tor, doch der Torwart entschärft die Situation. In der 3. Minute der Nachspielzeit erarbeitet sich Türkspor eine weitere erstklassige Schusschance. Mittelfeldspieler Tevfik Altındag schießt das Spielgerät hauchdünn am gegnerischen Gehäuse vorbei. Das war bisher das beste Spiel der Necakrsulmer!

Kombinationsfußball pur!

Das Fazit