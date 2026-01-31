Türkspor Neckarsulm gerät ins Hintertreffen und findet keine Wende

Das heutige Testspiel in Ditzingen beginnt für Türkspor Neckarsulm mit einem frühen Bruch. Bereits in der 4. Minute bringt Marko Drljo die Young Boys Reutlingen mit 1:0 in Führung. Der Treffer wirkt wie ein Schockmoment, denn nur eine Minute später erhöht sich der Rückstand. In der 5. Minute fällt das 2:0 durch ein Eigentor von Amir Brockman. Innerhalb kürzester Zeit ist das Spiel aus Neckarsulmer Sicht aus der Balance geraten.

Die frühe Doppelführung des Verbandsliga-Spitzenreiters prägt den weiteren Verlauf. Türkspor versucht, Ordnung zu finden und die Partie zu stabilisieren, doch Reutlingen bleibt präsent. Die Begegnung entwickelt sich zu einem Geduldsspiel für den Oberligisten, der zwar bemüht ist, den Anschluss zu finden, jedoch nur selten in aussichtsreiche Situationen kommt.

In der Schlussphase fällt der letzte Treffer. In der 90. Minute trifft Adil Iggoute zum 3:0 und setzt den Schlusspunkt unter eine Partie, die für Türkspor Neckarsulm vor allem durch den frühen Rückstand geprägt ist. Das Ergebnis unterstreicht die Konsequenz des Verbandsliga-Spitzenreiters.

Für den Neckarsulmer Spielertrainer Julian Grupp ist dieses Testspiel eine klare Standortbestimmung. Die frühe Phase zeigt, wie schnell Spiele auf diesem Niveau kippen können. Die Begegnung liefert weniger positive Momente, dafür umso deutlichere Hinweise auf Bereiche, die Aufmerksamkeit verlangen. Gerade solche Spiele gehören zur Vorbereitung, weil sie Schwächen offenlegen, ohne dass Punkte auf dem Spiel stehen.