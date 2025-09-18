Türkspor Neckarsulm: "Genau daran müssen wir anknüpfen"

Die Gäste aus Oberschwaben stehen aktuell auf Tabellenplatz 11 mit 10 Punkten und einer Tordifferenz von 13:20. In den letzten fünf Partien holten sie 2 Siege, 2 Niederlagen und 1 Remis. Am vergangenen Wochenende unterlag der FVR zuhause mit 1:3 gegen den FC 08 Villingen.

Türkspor hingegen konnte zuletzt nach vier sieglosen Spielen wieder einen wichtigen Sieg einfahren: Beim 1:3 in Denzlingen zeigte das Team eine geschlossene und reife Leistung. Aktuell rangiert Türkspor mit 11 Punkten auf Platz 8, nur einen Zähler vor Ravensburg. Damit ist ein spannendes Duell auf Augenhöhe garantiert.

Co-Trainer Enzo Romano von Türkspor Neckarsulm sagt: „Letzte Woche haben wir von Anfang an eine konzentrierte und reife Leistung gezeigt. Genau daran müssen wir anknüpfen. Die Jungs arbeiten im Training hart und sehr fokussiert, um am Samstag wieder alles auf den Platz zu bringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den ersten Heimsieg dieser Saison holen.“