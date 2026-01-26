Türkspor Neckarsulm geht mit Rückenwind ins Duell mit dem Nachbar

Der Winter ist für Türkspor Neckarsulm weniger Pause als Prüfstand. In der Oberliga Baden-Württemberg geht der Aufsteiger in die zweite Saisonhälfte mit dem Bewusstsein, dass 90 gute Minuten selten reichen – gefragt sind Serien. Umso wertvoller sind derzeit die Tests, in denen nicht nur Kondition, sondern auch Selbstverständnis entsteht. Der jüngste Auftritt lieferte dafür ein deutliches Signal.

Beim 6:1 gegen den GU-Türk. SV Pforzheim aus der Verbandsliga Nordbaden zeigte Neckarsulm am Samstag, wie schnell aus ordentlicher Struktur Dominanz werden kann. Unter der Leitung von Maximilian Jäger eröffnete Emirhan Bilgin früh den Torreigen (8.) und gab dem Spiel damit die gewünschte Richtung. Dass Pforzheim durch Ernesto De Santis ausglich (18.), wirkte kurz wie ein Warnhinweis: Testspiele bestrafen Nachlässigkeit sofort. Doch Neckarsulm blieb ruhig, fand wieder in die Ordnung – und schaltete vor der Pause in einen Modus, der nach Wettbewerbsfußball aussah. Pascal Sohm stellte auf 2:1 (34.), Philipp Seybold erhöhte nur vier Minuten später auf 3:1 (38.). Es war jene Phase, in der die Gastgeber nicht nur trafen, sondern den Gegner mit Klarheit in den Abläufen mürbe machten.

Nach dem Wechsel setzte Türkspor konsequent nach. Cristian Gilés Sanchez traf zum 4:1 (50.) und später auch zum 6:1 (90.), dazwischen schob Mateo Divkovic zum 5:1 ein (72.). Das Ergebnis war deutlich, wichtiger aber war der Eindruck: Tempo über Außen, zielstrebige Abschlüsse, und eine Mannschaft, die nach dem Ausgleich nicht kippte, sondern anzog.

Die nächsten Tage bringen nun Reibung statt Wohlfühlmodus. Am morgigen Dienstag (19 Uhr) steht das Nachbarschaftsduell beim VfR Heilbronn an, der in der Verbandsliga Württemberg im Abstiegskampf steckt. Ob gespielt werden kann, bleibt wegen des massiven Schneefalls der letzten Nacht abzuwarten – und doch passt gerade diese Ungewissheit zur Jahreszeit: Vorbereitung heißt auch, flexibel zu bleiben. Am Samstag (13 Uhr) folgt mit den Young Boys Reutlingen, dem Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg, der nächste harte Vergleich. Für Türkspor Neckarsulm sind das genau die Tests, die zählen: Gegner, die Widerstand leisten – damit die guten Ansätze vom Samstag mehr werden als ein Ausreißer.