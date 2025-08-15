Türkspor Neckarsulm: "Für mich einer der absoluten Top-Favoriten"

Die ambitionierten Schwarzwälder zeigten gleich am 1. Spieltag ihre Moral: Gegen den SSV Reutlingen drehten Sie nach einem 0:3-Rückstand die Partie noch in einen 4:3-Sieg. Eine Woche später mussten sie jedoch selbst erfahren, wie schnell ein Vorsprung verspielt werden kann – nach 2:0-Führung verloren sie noch mit 2:3. Im Pokal unter der Woche ließen sie dagegen ihrem Frust freien Lauf und fegten den südbadischen Verbandsligisten mit 0:7 aus dem Wettbewerb.

Türkspor Neckarsulm ist mit einem Sieg und einem Unentschieden – ebenfalls gegen starke Reutlinger – ordentlich in die neue Oberliga-Saison gestartet. Unter der Woche folgte allerdings ein bitteres Pokal-Aus: Zur Pause noch souverän mit 2:0 in Führung, ließ man in Hälfte zwei gegen disziplinierte Schorndorfer die Zügel schleifen und unterlag am Ende mit 2:3. Viel Zeit, um zu trauern, bleibt nicht – mit Villingen wartet der nächste echte Härtetest.

Türkspor-Spielertrainer Julian Grupp sagt: „Das, was uns im Pokal passiert ist, darf uns so nie wieder passieren – und das ist den Jungs bewusst. Wir haben das Spiel aufgearbeitet und den Fokus direkt auf Samstag gelegt. Mit Villingen treffen wir auf eine Mannschaft mit enormer Qualität, für mich einer der absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg. Wir werden hochkonzentriert und mit voller Energie in die Partie gehen.“