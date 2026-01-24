Türkspor Neckarsulm findet Rhythmus und richtet den Blick nach vorn

Der Oberligist Türkspor Neckarsulm setzt in der Wintervorbereitung klare Zeichen. Im zweiten Testspiel präsentiert sich die Mannschaft von Spielertrainer Julian Grupp spielfreudig, intensiv und treffsicher. Der heutige 6:1-Erfolg gegen den GU-Türk. SV Pforzheim liefert wichtige Erkenntnisse – und bildet zugleich die Grundlage für den nächsten Prüfstein, der bereits vor der Tür steht.
Das heutige Testspiel gegen den GU-Türk. SV Pforzheim aus der Verbandsliga Nordbaden gerät aus Sicht von Türkspor Neckarsulm zu einem deutlichen Fingerzeig. Schon früh übernimmt die Mannschaft die Initiative und bringt ihre Überlegenheit schnell auf den Platz. Bereits in der 8. Minute trifft Emirhan Bilgin zum 1:0 und verleiht dem Spiel eine klare Richtung. Die frühe Führung unterstreicht die hohe Intensität, mit der Neckarsulm in diese Partie geht.
Kurzzeitig gerät der Spielfluss ins Wanken, als Ernesto De Santis in der 18. Minute für den Ausgleich sorgt. Doch die Antwort fällt kontrolliert und entschlossen aus. Türkspor bleibt ruhig, ordnet sich neu und findet zurück zu seinem Spiel. In der 34. Minute stellt Pascal Sohm mit dem 2:1 den alten Abstand wieder her, nur vier Minuten später erhöht Philipp Seybold auf 3:1. Die Phase vor der Pause gehört klar dem Oberligisten, der Tempo, Struktur und Durchschlagskraft vereint.
Nach dem Seitenwechsel setzt sich die Überlegenheit fort. Cristian Gilés Sanchez trifft in der 50. Minute zum 4:1 und sorgt früh in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Türkspor Neckarsulm bleibt dominant, ohne die Ordnung zu verlieren. In der 72. Minute baut Mateo Divkovic den Vorsprung weiter aus und trifft zum 5:1. Den Schlusspunkt setzt erneut Cristian Gilés Sanchez, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer das 6:1 erzielt. Das Ergebnis spiegelt einen Auftritt wider, der von hoher Intensität, Spielfreude und Konsequenz geprägt ist.
Viel Zeit zum Verweilen bleibt jedoch nicht, denn der Blick richtet sich bereits auf die nächste Aufgabe. Am Dienstag, 27. Januar 2026, steht um 19 Uhr das nächste Testspiel an. Dann trifft Türkspor Neckarsulm auswärts auf den Verbandsligisten VfR Heilbronn. Die Partie markiert die nächste Standortbestimmung innerhalb der Vorbereitung und stellt neue Anforderungen an Konzentration und Belastbarkeit.
Das Duell in Heilbronn bietet die Gelegenheit, die im heutigen Spiel gewonnenen Eindrücke weiter zu überprüfen. Ein Gegner aus der Verbandsliga, ein anderes Umfeld, ein anderes Spieltempo – all das fordert Anpassung und Klarheit. Für Spielertrainer Julian Grupp und seine Mannschaft geht es darum, die hohe Intensität erneut auf den Platz zu bringen und die positiven Ansätze zu bestätigen.
Die Wintervorbereitung nimmt damit weiter Fahrt auf. Der klare Heimsieg gegen Pforzheim hat Selbstvertrauen geschaffen, das kommende Spiel in Heilbronn verlangt erneut Fokus und Konsequenz. Türkspor Neckarsulm befindet sich in Bewegung – mit klarer Struktur, wachsendem Rhythmus und dem Anspruch, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.