Türkspor Neckarsulm findet Rhythmus und richtet den Blick nach vorn

Das heutige Testspiel gegen den GU-Türk. SV Pforzheim aus der Verbandsliga Nordbaden gerät aus Sicht von Türkspor Neckarsulm zu einem deutlichen Fingerzeig. Schon früh übernimmt die Mannschaft die Initiative und bringt ihre Überlegenheit schnell auf den Platz. Bereits in der 8. Minute trifft Emirhan Bilgin zum 1:0 und verleiht dem Spiel eine klare Richtung. Die frühe Führung unterstreicht die hohe Intensität, mit der Neckarsulm in diese Partie geht.

Kurzzeitig gerät der Spielfluss ins Wanken, als Ernesto De Santis in der 18. Minute für den Ausgleich sorgt. Doch die Antwort fällt kontrolliert und entschlossen aus. Türkspor bleibt ruhig, ordnet sich neu und findet zurück zu seinem Spiel. In der 34. Minute stellt Pascal Sohm mit dem 2:1 den alten Abstand wieder her, nur vier Minuten später erhöht Philipp Seybold auf 3:1. Die Phase vor der Pause gehört klar dem Oberligisten, der Tempo, Struktur und Durchschlagskraft vereint.

Nach dem Seitenwechsel setzt sich die Überlegenheit fort. Cristian Gilés Sanchez trifft in der 50. Minute zum 4:1 und sorgt früh in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Türkspor Neckarsulm bleibt dominant, ohne die Ordnung zu verlieren. In der 72. Minute baut Mateo Divkovic den Vorsprung weiter aus und trifft zum 5:1. Den Schlusspunkt setzt erneut Cristian Gilés Sanchez, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer das 6:1 erzielt. Das Ergebnis spiegelt einen Auftritt wider, der von hoher Intensität, Spielfreude und Konsequenz geprägt ist.