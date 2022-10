Türkspor Neckarsulm feiert Heimerfolg gegen TV Oeffingen Spitzenreiter der Landesliga setzt sich durch.

Die Ausgangslage

Spitzenreiter Neckarsulm empfängt am 13. Spieltag am Samstagnachmittag den Tabellenvorletzten Oeffingen.

Die erste Halbzeit

Bei strahlendem Sonnenschein wird die Begegnung freigegeben. Mit den heimischen Fans im Rücken startet Türkspor mit viel Selbstvertrauen in die Partie. In der 7. Minute spielt sich Oeffingen eine prima Schusschance heraus. Das Spielgerät schießt Aristidis Perhanidis nur hauchdünn am gegnerischen Tor vorbei. Die TSN kommt in der 9. Spielminute zu einer hervorragenden Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Oktay Erdem schießt das Leder auf den gegnerischen Kasten, doch der Torwart verhindert den Toreinschlag. In der 12. Minute erspielt sich Neckarsulm mehrere prima Tormöglichkeiten. Doch diverse Torwartparaden in Folge verhindern den Toreinschlag. Nach 15 Spielminuten hat die Heimelf weiterhin mehr von der Begegnung. In der 22. Spielminute geht Türkspor in Front. Mittelfeldspieler Tevfik Altındag schießt einen Strafstoß mittelhart per Flachschuss links unten ins Tor. Beim Gegentreffer hat der Keeper keine Chance, den Ball zu parieren. Oeffingen muss auswechseln: Justin Bren verlässt verletzungsbedingt das Feld. Mandip-Pal Singh ersetzt den angeschlagenen Mitspieler. Nach 30 gespielten Minuten wird das Duell zerfahrener. Oeffingen erarbeitet sich in der 44. Minute erneut eine ausgezeichnete Schusschance. Aristidis Perhanidis schießt den Ball aufs gegnerische Gehäuse, doch der TSN Keeper Kevin Rombach verhindert den Toreinschlag. In der 45. Spielminute spielt sich die Heimmannschaft eine erneute hervorragende Schusschance heraus. Die Kugel schießt Abwehrspieler Talha Özen aufs Tor, doch der Keeper bereinigt die Situation. Der erste Durchgang endet bei einem Zwischenstand von 1:0.

Die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel ist das Heim-Team erneut die dominantere Truppe. Als Lohn für das spielerische Engagement markiert die TSN in der 53. Minute einen weiteren Treffer. Nicht attackiert auf Höhe des linken Strafraumecks befördert Mittelfeldmann Sadık Yılmaz das Spielgerät mittelhart mit dem Spann per Flachschuss rechts unten ins Gehäuse. Neckarsulm erarbeitet sich in der 58. Spielminute eine hochkarätige Kopfballchance. Das Leder köpft Mittelfeld-Allrounder Amin Yazji an den Außenpfosten. Nach 60 gespielten Minuten findet Oeffingen zu sich und ist mittlerweile überlegen. In der 61. Minute kommt es bei der Heimmannschaft zu einer Auswechslung: Mittelfeldakteur Bahadir Özkan muss runter, Stürmer Cristian Giles Sanchez kommt in die Partie. In der 63. Spielminute nimmt Türkspor einen Doppelwechsel vor Mittelfeldmann Sadık Yılmaz geht runter, Harun Velic greift nun ins Spielgeschehen ein: Die zweite Auswechslung ist Mittelfeldspieler Serdar Arslan, die zweite Einwechslung Jonas Engler. Zwei Minuten nach dem Spielertausch der Hausherren kommt es bei der Auswärtsmannschaft zu einer Auswechslung: Denis Chiviri verlässt den Platz, Georgios Liakas betritt den Rasen. Sieben Minuten nach dem Spielertausch der Gastmannschaft kommt es bei der Heimelf zu einer Auswechslung: Mittelfeldakteur Amin Yazji geht vom Platz, Angreifer Ugur Tuncbilek kommt ins Spiel. Auf gegnerischem Rasen geht Oeffingen weiterhin voller Elan zu Werke. In der 76. Minute kommt es bei der Gastmannschaft zu einer sehr guten Tormöglichkeit per Strafstoß, doch der Elfer verfehlt sein Ziel. Den Ball schießt Faton Sylaj am Gehäuse vorbei. Die TSN erspielt sich in der 79. Spielminute erneut eine erstklassige Schusschance. Stürmer Cristian Giles Sanchez schießt die Kugel haarscharf übers Tor des Gegners. In der 84. Minute kommt Oeffingen zu einer erneuten hervorragenden Schusschance. Das Spielgerät schießt Faton Sylaj aufs Tor, doch an Kevin Rombach ist heute ein vorbeikommen ausgeschlossen er bereinigt die Situation.

Das Fazit

Nach Schlusspfiff steht ein 2:0 zu Buche. Nach Beendigung eines ereignisarmen Matches verließen die Neckarsulmer den Platz erhobenen Hauptes, da sie zwei Tore mehr als die Oeffinger markieren und somit einen letztlich ungefährdeten Sieg vor heimischer Kulisse einfahren konnten.

