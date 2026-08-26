Türkspor Neckarsulm: "Es wird ganz realistisch an die Sache gegangen"

Am vergangenen Spieltag feierte Türkspor Neckarsulm vor 280 Zuschauern den ersten Dreier der laufenden Saison beim TSV Essingen. In einer umkämpften Partie brachte Pascal Sohm das Team in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Eren Aygün baute den Vorsprung in der 66. Minute auf 0:2 aus. Der späte Gegentreffer durch Simon Gruber in der Nachspielzeit (90.+1) zum 1:2-Endstand änderte nichts mehr am Auswärtssieg. Trainer Hüseyin Kandazoglu blickt gegenüber FuPa erfreut zurück: „Die Freude ist natürlich groß, dass auswärts die drei Punkte in Essingen geholt werden konnten. Es war eine große Herausforderung und eine gute Mannschaftsleistung. Auf diese drei Punkte gilt es aufzubauen und nicht nachzulassen.“

Die aktuelle Tabellensituation

Durch den Erfolg beim TSV Essingen, der nach drei Spielen mit 4 Punkten und 5:4 Toren den 7. Tabellenplatz belegt, verbesserte sich Türkspor Neckarsulm auf den 12. Platz der Oberliga Baden-Württemberg. Mit 3 Punkten und 3:5 Toren aus drei Partien schloss die Mannschaft an das Mittelfeld an. Der kommende Gegner TSG Balingen steht als Regionalliga-Absteiger nach drei Niederlagen mit 0 Punkten und 3:8 Toren auf dem 17. Tabellenplatz.

Zielsetzung vor den eigenen Zuschauern

Für das anstehende Heimspiel formuliert Hüseyin Kandazoglu klare Ziele: „Das Ziel ist natürlich, auch zu Hause vor den eigenen Zuschauern zu punkten und die ersten drei Zähler zu Hause zu holen. Man will natürlich immer gewinnen. Es wird ganz realistisch an die Sache gegangen, jedes Spiel nicht verlieren zu wollen. Langsam die Punkte holen und da weiterhin dranbleiben, um nicht wieder nach unten abzurutschen – das ist das primäre Ziel.“

Warnung vor der Spielstärke des Gegners

Trotz des Fehlstarts des Gegners mahnt der Türkspor-Trainer zur Aufmerksamkeit. Balingen sei eine sehr gute Mannschaft, deren Tabellenplatz trügt. Hinsichtlich der Partie der TSG Balingen gegen den SSV Reutlingen erklärt Hüseyin Kandazoglu: „Sie haben da wirklich über 90 Minuten sehr stark gespielt und meiner Meinung nach unglücklich verloren. Sie hätten auf jeden Fall einen Dreier verdient gehabt gegen Reutlingen, zumindest einen Punkt. Deswegen erwartet unsere Mannschaft ein schweres Spiel zu Hause. Balingen will die ersten drei Punkte sammeln.“

Fokus auf die eigene Leistungsfähigkeit

Um erfolgreich zu sein, kommt es vor allem auf die richtige Einstellung an. Hüseyin Kandazoglu betont: „Es muss natürlich auf die eigene Leistung geschaut werden. Es gilt zu schauen, dass die Leistung wieder abgerufen wird und die Mannschaft auf diesem Level ankommt und nicht nachlässt. Die Mannschaft wird so gepolt, dass jede Woche so ein Spiel wie in Essingen sein wird und man sich darauf einstellen muss.“

Die personelle Lage vor dem Anpfiff

Personell zeichnet sich eine weitgehende Entlastung ab. Abgesehen von Ramiz Kaliki, der weiterhin ausfällt, sowie zwei Akteuren mit muskulären Problemen, stehen fast alle Kräfte zur Verfügung. Hüseyin Kandazoglu sieht darin ein positives Signal: „Fast alle sind an Bord. Das ist ein gutes Zeichen. Dadurch kann im Spiel variiert und gewisse Sachen geändert werden. Deswegen wird das auf jeden Fall ein gutes Spiel von der eigenen Seite aus. Es bleibt die Hoffnung, die ersten drei Punkte zu Hause einzufangen und Balingen nichts zu schenken.“