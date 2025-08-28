Türkspor Neckarsulm: "Es wird für uns eine sehr harte Nuss"

Türkspor Neckarsulm empfängt am 5. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg den 1. CfR Pforzheim. Für beide Mannschaften steht eine wegweisende Partie bevor – die Gäste möchten ihre Serie ohne Niederlage fortsetzen, während der Aufsteiger aus Neckarsulm nach einer knappen Niederlage im letzten Spiel beweisen will, dass er in dieser Liga angekommen ist.
Der CfR Pforzheim hat bislang einen beeindruckenden Start hingelegt: Mit zwei Siegen zum Auftakt und zwei aufeinanderfolgenden Unentschieden sind sie nach vier Spielen noch ungeschlagen und rangieren mit 8 Punkten im oberen Tabellenfeld. Auffällig ist dabei ihre Stabilität, sowohl defensiv als auch im Offensivspiel, das immer wieder für Gefahr sorgt. Gerade mit ihrem jungen und dynamischen Kader gilt der CfR aktuell als formstarkes Team.
Türkspor Neckarsulm musste zuletzt eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Essingen hinnehmen. Dennoch zeigte das Team insbesondere in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion, setzte den Gegner unter Druck und verpasste den Ausgleich nur um Haaresbreite. Dieses Spiel verdeutlichte einmal mehr, dass die Mannschaft das Potenzial hat, jedem Gegner gefährlich zu werden – entscheidend wird sein, diese Leistung über die volle Spielzeit von 90 Minuten konsequent abzurufen.
Dass man in der Oberliga dafür höchste Disziplin und Konzentration benötigt, hat sich nach den ersten Begegnungen bereits gezeigt. Oft traten die Neckarsulmer mit zwei unterschiedlichen Gesichtern in den beiden Halbzeiten auf: stark und selbstbewusst in Phasen, dann aber auch unkonzentriert und nachlässig. Gegen einen Gegner wie Pforzheim, der ungeschlagen und mit breiter Brust auftritt, wird es darauf ankommen, von der ersten bis zur letzten Minute voll konzentriert zu bleiben.
Trainer Julian Grupp erklärt dazu: „Pforzheim hat sowohl einige junge talentierte sowie erfahrene Spieler mit Qualität in ihren Reihen. Sie waren bisher in allen vier Punktspielen jeweils über 90 Minuten betrachtet die bessere Mannschaft. Dementsprechend wird es für uns eine sehr harte Nuss werden, die wir zu knacken haben. Unsere Mannschaft hat nun nach vier Spielen verinnerlicht, auf was es in dieser Liga ankommt. Für uns gilt es 90 Minuten + x volle Konzentration und Disziplin an den Tag zu legen und in der Chancenverwertung effizienter zu werden. Wir haben unser letztes Spiel analysiert, aufgearbeitet und intensiv trainiert. Wir wissen, dass wir in der Lage sind, in dieser Liga als Aufsteiger bestehen zu können.“
Die Partie verspricht daher Spannung pur: Ein ambitionierter Gegner, der seine Serie fortsetzen will, trifft auf einen Aufsteiger, der mit Leidenschaft und Einsatz alles daransetzt, für eine Überraschung zu sorgen. Für die Zuschauer im Pichterich Stadion ist ein intensives Spiel garantiert – mit viel Kampf, Emotionen und hoffentlich auch schönen fußballerischen Momenten.
Türkspor Neckarsulm wird alles daran setzen, das heimische Publikum mit einer leidenschaftlichen Leistung zu begeistern. Klar ist: In dieser Liga entscheidet jede Sekunde, jeder Zweikampf und jede Chance. Wer über 90 Minuten konsequent bleibt, wird am Ende belohnt