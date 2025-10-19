Türkspor Neckarsulm: "Es spricht ganz klar für die Moral"

Türkspor Neckarsulm empfing in der Oberliga den 1. Göppinger SV erstmals in der ERBE-Arena in Heilbronn – und damit kehrte nach langer Zeit wieder Oberliga-Fußball nach Heilbronn zurück. Am Ende hieß es 2:2.

Ein Start nach Maß für Türkspor: Bereits nach 20 Sekunden setzte sich Seybold stark gegen mehrere Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht. Die Schiedsrichterin zeigte ohne zu zögern auf den Punkt – Giles verwandelte sicher zur frühen 1:0-Führung.

Nach dieser Phase fand Türkspor immer besser ins Spiel, übernahm die Kontrolle und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Vor der Halbzeit drängten die Gastgeber auf das 2:0 und erspielten sich mehrere gefährliche Situationen – der zweite Treffer lag in der Luft. In der 42. Minute zwang ein Freistoß von Marmein den Keeper zu einer Glanzparade. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.

In der Anfangsphase hatten die Gäste aus Göppingen etwas mehr Ballbesitz, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Türkspor stand stabil und kompakt.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie zunächst größtenteils im Mittelfeld ab – ohne große Torgelegenheiten auf beiden Seiten. In der 63. Minute fiel dann nach einem Angriff über die linke Göppinger Seite der 1:1-Ausgleich und nur fünf Minuten später drehte Göppingen die Partie mit dem 1:2 (67.)

Von da an waren die Neckarsulmer wieder wacher, erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich, welchen Layer mit einer Glanzparade gegen Giles verhinderte. Göppingen kam nur noch selten durch Konter nach vorne, konnte aber kaum gefährlich werden. In der 86. Minute belohnte sich Türkspor schließlich für den Aufwand – Alabas traf zum verdienten 2:2.

Am Ende blieb es bei der Punkteteilung in der ERBE-Arena – ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Spannung bis zur letzten Minute.

Trainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagte nach dem Spiel: "Unser Ziel war es, nach zwei kräftezehrenden Spielen in Gmünd und Nöttingen die Göppinger Verunsicherung nach sechs Niederlagen in Folge in der Anfangsphase auszunutzen und ein frühes 1:0 zu erzielen. Durch Philipps überragende Einzelleistung und den verwandelten Elfer von Giles konnten wir dies auch in die Tat umsetzen. Anschließend stellten wir sehr schnell das System um und verteidigten fortan kompakt, denn die Göppinger, die kein Nachholspiel unter der Woche hatten, waren naturgemäß frischer. Leider konnten wir das 1:0 nicht über die Runden bringen, da wir im Spiel gegen den Ball bei beiden Gegentoren leider wieder undiszipliniert und inkonsequent waren. Es spricht ganz klar für die Moral unserer Mannschaft, dass sie nach dem Doppelschlag der Göppinger und den vorherigen Rückschlägen in Gmünd und Nöttingen trotzdem bis zum Schluss gefightet haben und sich dafür mit dem Ausgleichstreffer durch Burak für den sehr hohen Aufwand belohnen konnten."