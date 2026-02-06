Türkspor Neckarsulm erlebt Lehrstunde beim Regionalligisten

– Foto: Zafer Hosman

Das Ergebnis ist hart, der Gegner stark, die Erkenntnisse wertvoll. Türkspor Neckarsulm musste sich heute beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Der Oberligist wird in diesem Testspiel mit Tempo, Präzision und Effizienz konfrontiert, die kaum Raum für Fehler lassen. Trotz der Niederlage bleibt der Blick klar: Die Vorbereitung läuft weiter – und das nächste Spiel steht bereits fest.

Das heutige Testspiel beim FC Astoria Walldorf ist für Türkspor Neckarsulm eine Begegnung, die früh in eine klare Richtung läuft. Der Regionalligist nutzt seine erste Möglichkeit direkt zur Führung. In der 4. Minute verwandelt Wycliff Yeboah einen Elfmeter zum 1:0. Türkspor gerät damit schnell in Rückstand und muss sich gegen einen spielstarken Gegner sortieren, der sofort Druck aufbaut und das Tempo hochhält. Walldorf bleibt dominant und kontrolliert das Spiel über weite Strecken. Türkspor versucht, Stabilität zu finden, doch die Räume werden eng, die Zweikämpfe intensiv. Kurz vor der Pause schlägt der Regionalligist erneut zu. In der 40. Minute trifft erneut Wycliff Yeboah zum 2:0. Nur drei Minuten später erhöht Muhammed Yasin Batuhan Zor in der 43. Minute auf 3:0. Die Phase vor dem Halbzeitpfiff wird damit zum entscheidenden Bruch im Spielverlauf.

Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Bild fort. Walldorf bleibt konsequent und erhöht in der 49. Minute durch Baton Hajrizaj auf 4:0. Türkspor wird weiter unter Druck gesetzt, findet kaum Entlastung und muss die defensive Arbeit dauerhaft hochhalten. In der 58. Minute fällt das 5:0 durch Konrad Riehle. Die Partie ist zu diesem Zeitpunkt längst entschieden, doch Türkspor bleibt im Spiel und versucht, zumindest einen eigenen Akzent zu setzen. Dieser gelingt in der 67. Minute, als der Treffer zum 1:5 fällt. Es ist der einzige Torerfolg für Türkspor an diesem Tag, ein Moment, der zumindest kurzzeitig zeigt, dass die Mannschaft auch in schwierigen Phasen nicht aufgibt. Doch Walldorf antwortet erneut. In der 77. Minute trifft Marvin Mutz zum 6:1 und setzt den Schlusspunkt unter eine Partie, die Türkspor klar die Grenzen aufgezeigt hat. Das Endergebnis ist deutlich und schmerzhaft. Türkspor Neckarsulm verliert das Testspiel mit 1:6. Gegen einen spielstarken Gegner wird sichtbar, wie groß die Unterschiede sein können, wenn Tempo und Konsequenz auf Regionalliga-Niveau durchgezogen werden. Für Spielertrainer Julian Grupp ist dieses Spiel dennoch wertvoll. Es liefert klare Hinweise darauf, woran gearbeitet werden muss, und macht deutlich, wie hoch die Anforderungen in den kommenden Wochen bleiben.

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars TSV Weilimdorf Weilimdorf 12:00 PUSH