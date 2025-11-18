Türkspor Neckarsulm: "Enorm wichtig für unser Team"

Die Hausherren von Türkspor Neckarsulm empfingen den Karlsruher SC II – ein Duell, in dem beide Teams dringend Punkte brauchten. Und genau so ging es auch los: hochintensiv, griffige Zweikampfführung auf beiden Seiten und ein hohe Spielgeschwindigkeit.

Nach 4 Minuten die erste von mehreren sehr heiklen Situationen im 16er - Dettling wehrt eine Flanke von Dibi innerhalb des 16ers mit einer aktiven Bewegung zum Ball mit seiner Hand ab. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb allerdings - wie in allen anderen brenzligen Situation auf beiden Seiten im 16er - aus.

Bereits in der 2. Minute der erste Abschluss aus 18m durch Alabas, jedoch über das Tor. Die Hausherren waren sofort im Spiel, aktiv, mutig und tonangebend. Besonders erfreulich: Philipp Seybold erstmals wieder in der Startelf und Gianluca Trianni zurück im Kader.

In der 8. Spielminute kombinierten wir uns sehr gut über links durch, doch der Keeper des KSC parierte die Direktabnahme von Giles aus 5m mit einem überragenden Reflex.

Nur 1 Minute später schlug Pascal eine herrliche Flanke von rechts, doch eine Unstimmigkeit zwischen Giles und Burak verhinderte die mögliche Führung von Türkspor. Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gastgebern, leider ließ die Chancenverwertung wie in so vielen Spielen in der Hinrunde stark zu wünschen übrig.

In der 30. Minute dann die beste Chance der Gäste – doch Kevin Rombach reagiert zweimal überragend und hält die Null fest. Danach wieder Türkspor: Giles behauptet stark den Ball, legt auf Burak ab, dessen Flachschuss aber ebenfalls gehalten wird (36.).

Die 42. Minute sorgt für einen Schockmoment: Hellmann wird bei einem Luftduell brutal mit dem Fuß im Gesicht getroffen und muss mit einem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch schwer verletzt vom Platz. Der KSC-Offensivmann sieht dafür die rote Karte. Danach ist die 1. Halbzeit rum und es geht mit einem 0:0 in die Pause.

Auch die zweite Hälfte beginnt wieder mit viel Druck der Gastgeber. Seybold setzt sich in der 48. Minute stark über links durch, doch leider fand seine Hereingabe in der Box keinen Abnehmer. In der 56. Minute dann der längst verdiente Lohn: ein stark getretener Freistoß von Marmein – Sohm steigt am höchsten – 1:0!

Türkspor bleibt drückend überlegen: Giles (63.) und Sohm (66.) verpassen knapp. Doch auch dieser Tag bringt weiteres Verletzungspech – der zweite Innenverteidiger Jan Dietrich verletzt sich an der Schulter und muss ebenfalls raus (71.).

Kurz darauf die einzig gefährliche Szene der Gäste im zweiten Durchgang, aber Rombach pariert stark (72.).

In der Nachspielzeit fast die Entscheidung: Trianni, zurück nach Verletzung, mit einem starken Solo, lässt mehrere Gegenspieler stehen, doch er verpasste den Zeitpunkt um abzuschließen.

Kurz danach der Schlusspfiff: Türkspor Neckarsulm gewinnt hochverdient mit 1:0, dominiert das Spiel über weite Strecken und holt nach sieben Wochen wieder einen ganz wichtigen Dreier – trotz der zwei bitteren Verletzungen.

Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt: „Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gezeigt und waren die dominierende Mannschaft. Die Jungs haben es taktisch gut umgesetzt. Wir hatten größtenteils die Spielkontrolle und haben den Rhythmus bestimmt. Nach der roten Karte sind wir geduldig geblieben und haben uns endlich mit einem Standardtreffer für den sehr großen Aufwand belohnen können. Defensiv standen wir sehr stabil und konnten die Null halten. Dieser Sieg ist absolut verdient – und enorm wichtig für unser Team.“