Türkspor Neckarsulm: "Eine wegweisende Partie"

Beide Teams trennen lediglich einen Punkt: Hollenbach steht mit 16 Zählern auf Platz 13, Türkspor folgt mit 15 Punkten auf Rang 14. Es ist ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften.

Die Gastgeber aus Hollenbach holten aus den letzten fünf Spielen 1 Sieg, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Zuletzt unterlagen sie auswärts beim FC Villingen mit 3:1.

Türkspor werden verletzungsbedingt nach wie vor einige Spieler fehlen, nichtsdestotrotz möchte man nach fünf sieglosen Spielen unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Nach der Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten VfR Mannheim wird das Team alles investieren, um zu punkten – vorallem in diesem wichtigen direkten Duell zweier Tabellennachbarn.

Beide Mannschaften brauchen dringend Zählbares – Spannung ist also garantiert!

Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt: „Uns ist bewusst, was für ein wichtiges Spiel auf uns wartet – eine wegweisende Partie, nicht nur für uns, sondern auch für Hollenbach. Sie haben eine junge, spielstarke Mannschaft und mit Schiek, Schülke und ihrem Torjäger Scherer drei erfahrene Stützen. Wir sind top motiviert und werden dieses Mal von Minute 1 an voll da sein. Der Mannschaft ist bewusst, dass uns so etwas wie letzte Woche nicht nochmal passieren darf!“

