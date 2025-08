Türkspor Neckarsulm: "Ein verdienter Sieg für das ganze Team"

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte läuft Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg auf – und feiert direkt einen starken 2:4-Auswärtssieg beim TSV Singen!

Die Hausherren fanden besser in die Partie und bestimmten die Anfangsphase. In der 12. Minute die erste gute Gelegenheit für Singen, doch Kevin Rombach war zur Stelle. In der 28. Minute dann das 1:0 – ein abgefälschter Freistoß aus rund 20 Metern, unhaltbar für den Keeper. Nur wenige Minuten später erhöhen die Gastgeber nach einer Flanke von rechts auf 2:0 (36.).