Türkspor Neckarsulm: "Die Jungs sind bereit"

Das Warten hat ein Ende: Am morgigen Freitagabend (19 Uhr) startet Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm mit dem Erstrundenspiel im DB Regio WFV-Pokal offiziell in die Saison 2025/2026. Der erste Pflichtspielgegner ist dabei kein leichter – es geht zur TSG Öhringen.

Morgen, 19:00 Uhr TSG Öhringen Öhringen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 19:00 PUSH

Die Hohenloher haben eine starke Vorsaison gespielt und sich mit 77 Punkten souverän den Meistertitel in der Bezirksliga Franken gesichert. In der neuen Spielzeit tritt die TSG nun in der Landesliga an – und zeigte sich auch in der Vorbereitung in Topform: Drei Testspiele, drei Siege.