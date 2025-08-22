Türkspor Neckarsulm: "Der Underdog fordert den Favoriten heraus"

In der Oberliga geht es Schlag auf Schlag – und auf die Mannschaft von Türkspor Neckarsulm wartet am morgigen Samstag der nächste ganz harte Brocken: Der Aufsteiger empfängt den TSV Essingen im Pichterichstadion.

Die Gäste sind mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt gestartet, stehen aktuell auf Platz 2 und reisen mit breiter Brust an. Gegen Bissingen, Villingen und zuletzt im Ostalb-Derby gegen Normannia Gmünd haben sie ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Klar ist: Essingen ist Favorit.

Doch auch das Neckarsulmer Team hat einen starken Saisonstart hingelegt. Trotz schwerem Auftaktprogramm mit Gegnern wie Villingen und Reutlingen stehen für Türkspor bereits 2 Siege und 1 Unentschieden zu Buche. Besonders der verdiente Auswärtssieg in Villingen hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt – kompakt, effektiv und mit großem Willen.

Robin Neupert, Co-Trainer von Türkspor Neckarsulm, sagt: „Das Spiel in Villingen, insbesondere die erste Halbzeit, hat gezeigt, wohin unser Weg führen kann. Wir wissen aber, wo wir herkommen und schauen von Spiel zu Spiel. Am Samstag brauchen wir mindestens den Einsatz und die Bereitschaft von letzter Woche, um Essingen die Stirn bieten zu können. Wir spielen zuhause, wollen Essingen natürlich ärgern und ein Bein stellen, dafür werden wir alles geben. Am Samstag gilt es also: Der Underdog fordert den Favoriten heraus. Mit eurer Unterstützung im Rücken wollen wir Essingen alles abverlangen und gemeinsam für die nächste Überraschung sorgen."