Türkspor Neckarsulm: "Das wollen wir am Samstag ändern"

Am morgigen Samstag empfängt Türkspor Neckarsulm im Rahmen des 13. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg den 1. Göppinger SV. Erstmals trägt Türkspor ein Pflichtspiel in der ERBE-Arena in Heilbronn, der Heimstätte des Kooperationspartners FC Union Heilbronn, aus.

Die Gäste aus Göppingen stehen aktuell mit 8 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und stecken mitten im Tabellenkeller. Seit sechs Spielen ohne Punktgewinn wollen sie in Heilbronn ihre Negativserie beenden und unbedingt wieder Zählbares mitnehmen.

Türkspor Neckarsulm hingegen belegt mit 14 Punkten den 12. Tabellenrang. Nach zwei bitteren Niederlagen zuletzt wollen die Gastgeber nun unbedingt wieder punkten und eine Reaktion zeigen.

Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt: „Nach zwei Niederlagen in Folge wissen wir ganz genau, dass wir jetzt punkten müssen. Wir haben in beiden Spielen gute Phasen gehabt, uns aber am Ende nicht belohnt. Das wollen wir am Samstag ändern. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an fokussiert, mutig und diszipliniert auftreten – sowohl mit als auch gegen den Ball. Wir wollen in der ERBE-Arena mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und die Punkte bei uns behalten.“