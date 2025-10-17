Türkspor Neckarsulm: "Das wollen wir am Samstag ändern"

Am morgigen Samstag empfängt Türkspor Neckarsulm im Rahmen des 13. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg den 1. Göppinger SV. Erstmals trägt Türkspor ein Pflichtspiel in der ERBE-Arena in Heilbronn, der Heimstätte des Kooperationspartners FC Union Heilbronn, aus.
Die Gäste aus Göppingen stehen aktuell mit 8 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und stecken mitten im Tabellenkeller. Seit sechs Spielen ohne Punktgewinn wollen sie in Heilbronn ihre Negativserie beenden und unbedingt wieder Zählbares mitnehmen.
Türkspor Neckarsulm hingegen belegt mit 14 Punkten den 12. Tabellenrang. Nach zwei bitteren Niederlagen zuletzt wollen die Gastgeber nun unbedingt wieder punkten und eine Reaktion zeigen.
Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt: „Nach zwei Niederlagen in Folge wissen wir ganz genau, dass wir jetzt punkten müssen. Wir haben in beiden Spielen gute Phasen gehabt, uns aber am Ende nicht belohnt. Das wollen wir am Samstag ändern. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an fokussiert, mutig und diszipliniert auftreten – sowohl mit als auch gegen den Ball. Wir wollen in der ERBE-Arena mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und die Punkte bei uns behalten.“
Die Partie verspricht Spannung: Beide Teams brauchen dringend Punkte – Göppingen im Kampf gegen den Absturz, Türkspor um sich vom Keller zu distanzieren und im Mittelfeld zu stabilisieren.
Zum ersten Oberliga-Heimspiel in der ERBE-Arena Heilbronn wurde eine besondere Ticket-Aktion vorbereitet!
𝐉𝐮𝐠𝐞𝐧𝐝𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐬 𝟏𝟖 𝐉𝐚𝐡𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐉𝐮𝐠𝐞𝐧𝐝𝐦𝐚𝐧𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭𝐞𝐧: 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭
𝐃𝐚𝐦𝐞𝐧 & 𝐑𝐞𝐧𝐭𝐧𝐞𝐫: 𝐄𝐫𝐦𝐚̈ß𝐢𝐠𝐭𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭
𝐃𝐚𝐮𝐞𝐫𝐤𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐡𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐇𝐞𝐢𝐥𝐛𝐫𝐨𝐧𝐧 & 𝐓𝐮̈𝐫𝐤𝐬𝐩𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐜𝐤𝐚𝐫𝐬𝐮𝐥𝐦: 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐞𝐫 𝐄𝐢𝐧𝐭𝐫𝐢𝐭𝐭!