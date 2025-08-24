– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Das muss sich dringend ändern" Der Neuling kassiert in der Oberliga gegen den TSDV Essingen eine 0:1-Heimniederlage. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg TSV Essingen Türk Neckars

Türkspor Neckarsulm empfing in der Oberliga im heimischen 𝐏𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧 den TSV Essingen, der mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen als Favorit und mit breiter Brust angereist war. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit 0:1 geschlagen geben.

Gestern, 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars TSV Essingen TSV Essingen 0 1 Abpfiff Die erste richtige Chance der Partie hatten zwar die Hausherren: In der 7. Minute eroberte Seybold im Mittelfeld den Ball, spielte Doppelpass mit Sohm und zog ab – der Schuss wurde noch abgefälscht, die anschließende Ecke blieb ungefährlich. Insgesamt waren es jedoch die Gäste aus Essingen, die in der ersten Halbzeit das aktivere Team stellten. Immer wieder versuchten sie, nach vorne zu spielen, konnten ihre Angriffe zunächst aber nicht sauber zu Ende bringen.

Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und nur wenigen klaren Möglichkeiten. In der 35. Minute dann die Führung: Ein direkter Freistoß aus linkem Halbraum aus ca. 18 Metern brachte Essingen das 0:1. Kurz danach rettete Kapitän Kevin Rombach mit einer starken Doppelparade und hielt seine Mannschaft im Spiel. Zur Pause lag Essingen verdient vorne. Nach dem Seitenwechsel übernahm Türkspor das Kommando. Die Hausherren setzten Essingen zunehmend unter Druck und erspielten sich zahlreiche Chancen: Sohm, Seybold, Hellmann, Burak und Giles tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor auf. Doch egal ob ein Abwehrbein dazwischen war, der Gästekeeper stark reagierte oder der Ball knapp vorbei ging – das Tor wollte an diesem Tag einfach nicht fallen.