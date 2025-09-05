Türkspor Neckarsulm: "Das muss sich ändern"

Beide Teams sind punktgleich – Türkspor aktuell auf Platz 10, Backnang direkt dahinter auf Rang 11. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, nachdem sie am Mittwoch durch ein frühes Tor (3. Minute) einen wichtigen Heimsieg gegen den FC 08 Villingen feiern konnten.

Für Türkspor hingegen gilt es, nach drei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Spur zu finden. Zuletzt musste man sich in Oberachern mit 1:3 geschlagen geben. Nun soll der Heimvorteil genutzt werden, um die Durststrecke zu beenden und wieder Punkte einzufahren. Einfach wird das nicht – Backnang gilt als robuste und spielstarke Mannschaft, die immer für Überraschungen gut ist.

Co-Trainer Robin Neupert sagt: „Wir befinden uns aktuell in einer Phase, in der wir oft nicht die schlechtere Mannschaft sind, am Ende aber trotzdem ohne Punkte dastehen. Das muss sich ändern! Mit der TSG Backnang empfangen wir eine starke Truppe, die nach ihrem Sieg gegen Villingen mit breiter Brust anreist. Für uns ist klar: Die Partie in Oberachern ist abgehakt, wir haben intensiv gearbeitet und wollen am Samstag unser Spiel durchziehen. Wir werden alles daran setzen, über 90 Minuten konzentriert zu bleiben und unsere Chancen konsequent zu nutzen, um die Punkte in Neckarsulm zu behalten.“