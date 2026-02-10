Türkspor Neckarsulm: „Das müssen wir dringend abstellen“

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spielertrainer Julian Grupp vom Oberligisten Türkspor Neckarsulm zieht im FuPa-Teamcheck eine gemischte Bilanz: Tabellenplatz elf passt als Aufsteiger, doch „punktetechnisch ist es ein Stück weit zu wenig“. Die Liga sei eng, der Klassenerhalt das klare Ziel.

Julian Grupp wirkt in seiner Analyse klar und zugleich hin- und hergerissen. Rein tabellarisch ist der Spielertrainer von Türkspor Neckarsulm mit der ersten Saisonhälfte in der Oberliga Baden-Württemberg zufrieden. „Was ein tabellarisch angeht, bin ich damit zufrieden“, sagt Grupp.

Als Neuling erlebt Türkspor Neckarsulm laut Grupp eine anspruchsvolle Saison. „Als Aufsteiger ist die Oberliga eine große Herausforderung“, sagt er – und erklärt, warum sein Team besonders zu kämpfen hatte.

Doch gleich danach folgt der entscheidende Nachsatz: „Punktetechnisch ist es ein Stück weit zu wenig.“ Der Aufwand sei hoch gewesen, der Ertrag zu klein. Grupp bringt es auf eine Formel: „Wenn man sich alle 19 Spiele anschaut, ist es zu wenig Ertrag für den Aufwand.“

„Wir haben in Summe im Kader einige erfahrene Spieler, aber sehr viele Spieler, die nie Oberliga gespielt haben“, betont Grupp. Genau das habe sich in vielen Partien bemerkbar gemacht: „Da haben wir in vielen Spielen einfach sogenanntes Lehrgeld bezahlt.“

Besonders bitter: Die Gegentore seien oft unnötig gewesen. „Wir haben einfachste Gegentore bekommen“, klagt Grupp. Und er wird emotional, wenn er beschreibt, wie manche Spiele weggegeben wurden: „Wir haben es dem Gegner teilweise zu einfach gemacht und Spiele so hergeschenkt.“

Die Hoffnung des Trainers richtet sich auf die Rückrunde: „Ich hoffe, dass da die Mannschaft einfach dazugelernt hat, was jetzt die 2. Halbserie betrifft.“

Spielertrainer-Rolle: erst fast immer auf dem Platz, dann nur noch Trainer

Für Grupp persönlich war die Saison auch körperlich eine Zäsur. In der Aufstiegssaison hatte er seine Rolle als Spielertrainer noch voll ausfüllen können. „Die Rolle als Spieletrainer war in der Aufstiegssaison so, dass ich von 30 Spielen 28 absolvieren konnte“, erklärt er. „Ich hatte nur 2 Spiele verletzungstechnisch und krank gefehlt.“

In der laufenden Oberliga-Saison lief es anders. „Jetzt in der 1. Halbserie habe ich die ersten 7 Spiele absolviert“, sagt Grupp. Dann stoppte ihn eine Verletzung: „Anschließend hatte ich eine hartnäckige Achillessehnen-Entzündung.“ Seitdem habe er nicht mehr als Spieler eingreifen können: „Dementsprechend war ich seitdem nur noch Trainer.“

Breiter Trainerstab als Sicherheitsnetz

Dass die Mannschaft trotz seiner Verletzung stabil weiterarbeiten konnte, führt Grupp auf eine bewusste Entscheidung zurück. „Ich habe bewusst mein Trainerteam vorletztes Jahr so aufgestellt, wenn ich fit bin und der Mannschaft noch auf dem Platz helfen kann, dass wir ein breites, kompetentes Trainerteam haben.“

Er nennt sein Trainerteam ausdrücklich: „Das haben wir mit meinem Staff mit Robin, Marco, Enzo und Bego.“ Dadurch habe sich in der Arbeitsweise nichts verändert: „Deswegen hat sich da im Vergleich zur letzten Saison nichts geändert.“

Vorbereitung: Rückkehrer als „Neuzugänge“ und schwierige Bedingungen

In der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gab es für Grupp positive Signale. „Erstmal hat es mich gefreut, dass einige Langzeitverletzte wieder am Start sind“, sagt er. Konkret nennt er zwei Spieler: „… wie in Amir Brockman und die es zuletzt schlimmer erwischt hat wie Nick Hellmann mit seinem Nasenbein- und Augenhöhenbruch, wieder dabei sind.“

Auch bei ihm selbst sei die Situation besser: „Schön ist es, dass auch meine Achillessehne funktioniert.“ Für Grupp sind diese Rückkehrer fast wie Verstärkungen: „Das sind quasi wieder Neuzugänge.“

Allerdings waren die Trainingsbedingungen schwierig. „Trotzdem waren es aufgrund der Witterung schwierige Trainingsverhältnisse“, berichtet Grupp. „Gefrorene Plätze.“ Das habe sich auch auf die Belastung ausgewirkt: „Dementsprechend hatten wir auch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler.“

Nur selten sei die Mannschaft komplett gewesen. „Außer dem Testspiel gegen Pforzheim hatte ich die volle Kapelle“, sagt Grupp. Ansonsten stand immer wieder Personal nicht zur Verfügung: „Ansonsten haben immer wieder vereinzelt Spiele gefehlt.“

Defensive Schwächen: Gegentore nach eigenen Fehlern

Die Erkenntnisse aus den letzten Wochen sind für Grupp eindeutig. „Wir haben definitiv gesehen, woran wir in den letzten zwei Wochen arbeiten müssen“, sagt er.

Im Mittelpunkt steht die Arbeit gegen den Ball: „Wir müssen gegen den Ball besser arbeiten.“ Die Probleme aus der Hinrunde seien weiter sichtbar: „Wir bekommen wie auch schon in der Hinrunde zu viele Gegentore nach eigenen Fehlern.“

Seine Forderung klingt dringend: „Das müssen wir dringend abstellen.“

Offensive: Effizienz fehlt – Ausnahme nur gegen GU 14

Doch nicht nur defensiv sieht Grupp noch Baustellen. Auch mit dem Ball sei die Mannschaft nicht konsequent genug. „Mit dem Ball ist es so, dass wir kaltschnäuziger werden müssen“, erklärt er.

Ein einziges Spiel sei positiv herausgestochen: „Das war das einzige Spiel gegen Pforzheim, wo unsere Chancenverwertung wirklich gut war.“ In dieser Partie sei Türkspor Neckarsulm endlich effektiv gewesen: „Da waren wir sehr effizient.“

Seine Forderung: „Ansonsten müssen wir im letzten Drittel noch in den letzten zwei Wochen arbeiten.“

Wintertransfers: vier Neue, zwei verletzungsbedingt

Im Winter hat Türkspor Neckarsulm personell nachgelegt. „Wir haben jetzt im Winter vier Jungs dazu geholt“, sagt Grupp. Zwei Zugänge seien durch Verletzungen notwendig geworden: „Zwei Spieler waren verletzungsbedingter Natur.“

Ein Ausfall war besonders entscheidend: „Murat Zeyrek als Keeper hat sich verletzt.“ Deshalb reagierte der Verein auf der Torwartposition: „Deswegen haben wir Cedrik Stern dazu geholt.“

Hinzu kamen weitere Spieler: „Zudem haben wir Semi Bahran und Danis Dipa verpflichtet.“

Bei Danis Dipa geht es vor allem um Fitness. „Er war 1,5 Jahre raus“, erklärt Grupp. „Das sieht man ihm an. Er muss noch richtig fit werden.“ Grupp ergänzt weitere Details: „Ihn hatte ich im Sommer schon auf dem Schirm. Er kam nach einer Kreuzbandverletzung zurück.“ Grupp zeigt sich positiv überrascht: „Überraschenderweise ist er schon richtig weit.“ Seine Hoffnung ist groß: „Wenn er bei 100 % ist, würde er uns definitiv helfen.“

Als weiteren Zugang nennt Grupp ein Talent: „Mit Emirhan Bilgin haben wir ein junges Talent, das auch für die Jugend spielberechtigt wäre.“ Für den jungen Spieler sei der Übergang entscheidend: „Akklimatisierung im Herrenbereich würde für ihn die größte Herausforderung sein in den ersten Monaten.“

Grupp macht deutlich, dass dieser Wechsel nicht nur kurzfristig gedacht ist: „Wir haben den Transfer mittelfristig gedacht.“

Klassenerhalt: Naivität, Ballverluste und zu große Abstände

Beim Thema Ligaverbleib wird Grupp sehr konkret. „Bezüglich Klassenerhalt sind es genau die Themen“, sagt er – und zählt auf.

Ein Problem sei „teilweise die Naivität“. Außerdem müsse die Mannschaft im Spielaufbau stabiler werden: „Man muss im Spiel mit Ball und Spieleröffnung abstellen.“ Hinzu kämen unnötige Fehler: „Dann haben wir zu viele einfache Ballverluste.“

Diese Ballverluste hätten oft direkte Folgen: „Anschließend sind die Abstände zu groß.“ Das Ergebnis sei bitter: „Da fangen wir zu viele Gegentore.“

Grupp fasst es prägnant zusammen: „Um es auf den Punkt zu bringen, müssen wir defensiv auf allen Positionen besser gegen den Ball arbeiten.“ Und offensiv? „Offensiv müssen wir effizienter werden.“

Taktik bleibt flexibel: viele Systeme als Stärke

Eine grundlegende taktische Revolution plant Grupp nicht – eher das Gegenteil. Die Herangehensweise bleibt variabel und gegnerabhängig. Auf die Frage nach taktischen Anpassungen antwortet er klar: „Ja, das Thema gehen wir wie bisher an.“

Die Spielweise werde angepasst: „Von Spieltag zu Spieltag eine neue Situation, neue Gegner, neue Herangehensweise.“ Genau das sei eine Stärke seiner Mannschaft: „Das ist das, was uns bisher ausgezeichnet hat.“

Grupp verweist auf Flexibilität und taktische Vielfalt: „Dass wir da viele verschiedene Systeme haben und die Abläufe trotzdem drin haben.“

Zielsetzung klar: Liga halten – trotz trügerischem Tabellenplatz

Die Zielsetzung für die Rückrunde ist für Grupp eindeutig. „Eine ganz klare Zielsetzung ist, dass wir in der Liga bleiben wollen“, sagt er. Und er warnt: „Das wird anspruchsvoll genug.“

Denn der aktuelle Tabellenplatz täusche. „Aufgrund dessen, wie eng die Liga ist, ist der Tabellenplatz 11 aktuell sehr trügerisch“, erklärt Grupp. Türkspor Neckarsulm steht nach 19 Spielen mit 22 Punkten auf Rang 11 (6 Siege, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen, 27:33 Tore).

Der Blick nach unten zeigt, wie dünn das Polster ist: „Der vorletzte Bissingen hat 17, der Drittletzte Hollenbach hat 20 Punkte, also zwei Punkte weniger als wir.“ Auch nach oben sei kaum Abstand: „Ein bisschen weiter nach oben gibt es dann Mannschaften, die ähnlich viele Punkte gesammelt haben.“

Grupp beschreibt die Oberliga als extrem eng: „Eine sehr enge Liga, außer Platz 1 und 2, wo alle anderen Mannschaften weit weg sind.“ Vorne stehen der VfR Mannheim (45 Punkte) und der VfR Aalen (45 Punkte) klar abgesetzt.

Dahinter sei vieles Tagesform. „Ein ähnliches Niveau ist dann die sogenannte Tagesform entscheidend“, sagt Grupp. Dazu komme auch das Unberechenbare: „Dann kommt es auch natürlich auch aufs Spielglück und auf den Spielverlauf an.“

Hartes Startprogramm: Villingen, Essingen, Pforzheim, Oberachern

Der Auftakt in die Rückrunde hat es in sich. „Wir haben ein anspruchsvolles Startprogramm mit Villingen, Essingen, Pforzheim und Oberachern“, sagt er.

Er zählt vier Gegner auf, die eigentlich nicht mitten im Abstiegskampf stehen: „Also gleich vier Mannschaften, die jetzt an sich nicht so richtig mit dem momentanen tabellarischen Abstiegskampf sind.“ Nur Pforzheim sei aktuell näher dran: „Klar, Pforzheim ist da gerade reingerutscht, wobei sie da eigentlich nicht hingehören.“

Grupp sieht darin eine große Herausforderung: „Deswegen ist es ein anspruchsvolles Programm.“

Letzte Schritte der Vorbereitung: Generalprobe und Fokus auf Villingen

Bis zum Start bleibt noch Arbeit. „Es liegen noch zwei Wochen Vorbereitung vor uns“, sagt Grupp. Der nächste Fixpunkt ist bereits gesetzt: „Generalprobe am Samstag gegen Weilimdorf.“ Dann geht der Blick klar auf den Ligaauftakt: „Und dann bereiten wir uns sehr gut auf Villingen vor.“

Für Türkspor Neckarsulm ist die Lage damit eindeutig: Tabellenplatz elf, aber keine Sicherheit. Julian Grupp weiß, dass es in dieser Oberliga keine ruhigen Wochen gibt – und dass es für den Klassenerhalt vor allem eines braucht: weniger Fehler, mehr Effizienz und die richtige Tagesform.