Türkspor Neckarsulm: "Das killt uns leider zurzeit" Der Aufsteiger zieht in der Oberliga beim SV Oberachern mit 1:3 den Kürzeren.

Türkspor Neckarsulm war am gestrigen Mittwochabend in der Oberliga zu Gast beim SV Oberachern und musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Die Gäste starteten aktiver in die Partie und gaben in den ersten Minuten das Tempo vor. In der 12. Minute die große Möglichkeit zur Führung: Nach einer Ecke landete der Ball bei Eichinger, der frei vor dem Keeper stand, doch ein Verteidiger klärte noch vor der Linie. Auch Grupp versuchte es mit einem Distanzschuss (22.), blieb jedoch ungefährlich.

Aus dem Nichts fiel dann die Führung für die Hausherren: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Oberachern schnell um und traf in der 29. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause hatte Seybold nach einer Flanke von Giles die Chance zum Ausgleich, doch sein Kopfball wurde stark pariert. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Halbzeit. Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete – Türkspor drückte auf den Ausgleich. Doch erneut nutzten die Hausherren ihre Gelegenheit eiskalt: In der 52. Minute erhöhten sie auf 2:0. Die Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten: Giles traf in der 62. Minute sehenswert aus 16 Metern zum 2:1-Anschluss. Nun spielte fast nur noch Türkspor. Viele Chancen von unter anderem Giles (70.) und Burak (71.) hätten den Ausgleich bringen können, doch der Keeper und Oberacherns Verteidiger verhinderten mit Vehemenz und maximalem Willen Schlimmeres für die Hausherren.