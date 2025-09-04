Türkspor Neckarsulm: "Das killt uns leider zurzeit"

Türkspor Neckarsulm war am gestrigen Mittwochabend in der Oberliga zu Gast beim SV Oberachern und musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.
Die Gäste starteten aktiver in die Partie und gaben in den ersten Minuten das Tempo vor. In der 12. Minute die große Möglichkeit zur Führung: Nach einer Ecke landete der Ball bei Eichinger, der frei vor dem Keeper stand, doch ein Verteidiger klärte noch vor der Linie. Auch Grupp versuchte es mit einem Distanzschuss (22.), blieb jedoch ungefährlich.
Aus dem Nichts fiel dann die Führung für die Hausherren: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Oberachern schnell um und traf in der 29. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause hatte Seybold nach einer Flanke von Giles die Chance zum Ausgleich, doch sein Kopfball wurde stark pariert. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Halbzeit.
Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete – Türkspor drückte auf den Ausgleich. Doch erneut nutzten die Hausherren ihre Gelegenheit eiskalt: In der 52. Minute erhöhten sie auf 2:0. Die Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten: Giles traf in der 62. Minute sehenswert aus 16 Metern zum 2:1-Anschluss. Nun spielte fast nur noch Türkspor. Viele Chancen von unter anderem Giles (70.) und Burak (71.) hätten den Ausgleich bringen können, doch der Keeper und Oberacherns Verteidiger verhinderten mit Vehemenz und maximalem Willen Schlimmeres für die Hausherren.
In der Schlussphase verpasste Oberachern zunächst das mögliche 3:1 (86.), ehe in der Nachspielzeit die Entscheidung fiel. Türkspor-Torhüter Kevin Rombach war bei einem Eckball mit nach vorne aufgerückt. Der Ball landete jedoch beim Gästekeeper. Dieser leitete sofort den Gegenstoß ein und der gegnerische Stürmer traf ins leere Tor zum 3:1-Endstand.
Damit verliert Türkspor Neckarsulm erneut. Obwohl die Mannschaft über weite Strecken das Spiel bestimmte und sich zahlreiche Chancen erarbeitete.
Türkspor-Spielertrainer Julian Grupp nach dem Spiel: „Erneut eine absolut unnötige und vermeidbare Niederlage. Wir mussten zum wiederholten Male einem Rückstand hinterherlaufen. Dieses Mal nach einem total unnötigen Ballverlust im Vorwärtsgang auf der rechten Seite. Das killt uns leider zurzeit und ist ein Muster, welches wir dringend durchbrechen müssen. Nach einem einfachen hohen Ball hinter die Kette fressen wir aus dem Nichts zu Beginn der zweiten Halbzeit das 2:0. Mit dem Rücken zur Wand haben wir auch zum wiederholten Male angefangen im Spiel mit Ball mutiger und sauberer zu werden. Erzielen den schnellen Anschlusstreffer und haben anschließend phasenweise ein Powerplay aufgezogen. Leider waren wir in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel oft nicht präzise genug und haben die absolute Konsequenz und Gier in den Angriffbemühungen zu oft vermissen lassen. Die beiden Hochkaräter die wir dennoch hatten, hat der gegnerische Keeper sehr gut vereitelt. Mit dem 3:1 ins verwaiste Tor in der Nachspielzeit hat Oberachern den Deckel drauf gemacht. Spätestens jetzt sollte jedem Einzelnen von uns mehr als bewusst sein, auf welche Attribute es in der Oberliga primär ankommt, um Spiele zu gewinnen und Punkte einzufahren."