Türkspor Neckarsulm: "Das ist eine wichtige Basis"

– Foto: Thomas Nast

Türkspor Neckarsulm war heute in der Oberliga zu Gast beim 1. CfR Pforzheim – vor dem Spiel trennte beide Teams nur ein Punkt. Am Ende gab es ein torloses Unentschieden.

In der 19. Minute dann die große Chance zur Führung für Türkspor: Nach starkem Pressing in der gegnerischen Hälfte wird der Ball gewonnen. Dann wird Giles in Szene gesetzt im Strafraum, lässt einen Gegenspieler stehen und will die Kugel ins lange Eck schieben – doch der Torwart verhindert mit einer bärenstarken Parade den Rückstand.

Bereits in der 4. Minute der erste Abschluss für die Gäste: Nach langem Einwurf von Dipa kommt Brockmann aus etwa 16 Metern zum Abschluss, setzt den Ball jedoch über das Tor. Nur wenige Minuten später erneut Gefahr für CFf: Freistoß für Türkspor nahe der Eckfahne. Marmein bringt eine scharfe Flanke in den Strafraum, die zunächst zur Ecke geklärt wird. Nach der Ecke bringt Giles den Ball erneut den Ball an die 16er Kante, Lettieri kommt zum Abschluss, doch der Keeper pariert stark.

Zur Halbzeit bleibt es beim 0:0. Türkspor präsentiert sich sehr konzentriert und lässt defensiv nichts zu. Die Hausherren haben zwar etwas mehr Ballbesitz, kommen aber zu keinen echten Chancen. Türkspor hingegen setzt früh nach und erarbeitet sich mehrere gute Möglichkeiten.

Auch nach der Pause bleiben die Gäste gefährlich. In der 52. Minute zieht Alabas aus rund 16 Metern ab, der Ball geht nur haarscharf links am Tor vorbei. Türkspor wird zunehmend stärker und erspielt sich weitere gute Ansätze.

In der 60. Minute dann die große Chance für CFR aus dem Nichts: Nach einem Ballverlust von Giles kommt es zum Angriff der Gastgeber wo Grupp noch zur Ecke klären kann. Bei der darauffolgenden Ecke springt der Ball unglücklich an die Hand eines Verteidigers – der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Strafstoß für die Hausherren. Doch Rombach hält den Strafstoß von Cemal Durmus stark und bewahrt Türkspor vor dem Rückstand.

Bis zum Ende bleibt Türkspor die Mannschaft mit den guten Ansätze, kann diese jedoch nicht entscheidend zu Ende spielen. So endet das Spiel torlos mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams nehmen einen Punkt mit.

Trainer Julian Grupp nach dem Spiel: „Wir haben heute ein sehr konzentriertes Spiel gemacht und defensiv wenig zugelassen. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss hätten wir die Partie auch gewinnen können. Insgesamt fühlt es sich über die 90 Minuten eher wie zwei verlorene Punkte an. Nach dem stark parierten Elfmeter von Kevin müssen wir aber auch zufrieden sein, den Punkt mitzunehmen. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen und mindestens mit 0:1 führen müssen. Da waren wir nicht konsequent genug. Positiv ist jedoch, dass wir jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor geblieben sind – das ist eine wichtige Basis.“