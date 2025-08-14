Türkspor Neckarsulm: "Das darf uns so niemals passieren"

Oberligist Türkspor Neckarsulm war in der 3. Runde des WFV-Pokals zu Gast beim frischgebackenen Landesligisten SG Schorndorf und musste sich überraschend mit 2:3 geschlagen geben.
Die Gastgeber starteten mutig und versuchten in den ersten fünf Minuten Druck zu machen, doch unsere Elf blieb ruhig und überstand die Anfangsphase problemlos. Danach übernahm Türkspor klar die Kontrolle und drückte die Hausherren tief in deren Hälfte.
Die erste große Chance hatte Fabio Lettieri, der eine Hereingabe aus fünf Metern jedoch über das Tor setzte. In der 25. Minute dann die Führung: Oktay Erdem mit einem schönen Diagonalball auf Jonas Eichinger, der das Leder stark mitnimmt und ins lange Eck zum 0:1 vollendet. Kurz vor der Pause nutzte Fabio Lettieri einen Fehler in der Schorndorfer Defensive, umspielte seinen Gegenspieler und traf aus 16 Metern ins lange Eck – 0:2 (45.).
Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel zunächst im Griff. Die SG Schorndorf kam weiterhin nur über Konter zu Offensivaktionen, nutzte jedoch in der 55. Minute einen Ballverlust im Aufbauspiel eiskalt zum 1:2. Nur wenig später verpassten die Gastgeber den Ausgleich knapp, ehe in der 70. Minute ein Kopfball nach Freistoß den 2:2-Ausgleich brachte.
In der 83. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem langen Freistoß auf den Punkt – den fälligen Elfmeter verwandelte die SG zur 3:2-Führung. Trotz aller Bemühungen gelang Türkspor Neckarsulm kein Treffer mehr, sodass der Oberligist nach einer 2:0-Führung das Spiel noch aus der Hand gab und aus dem WFV-Pokal ausschied.
Robin Neupert, Co-Trainer von Türkspor Neckarsulm, sagt: „Wir haben das Spiel klar dominiert und müssen die Führung über die Zeit bringen! In Halbzeit zwei waren wir zu fehleranfällig und haben den Gegner durch unsere zu lässige, fahrige Spielweise stark gemacht und haben keine Kompaktheit mehr herstellen können. Das darf uns so niemals passieren! Glückwunsch an Schorndorf, eine sehr disziplinierte Leistung und Einstellung, sie haben an sich geglaubt, das Spiel drehen zu können und wurden belohnt.“