Türkspor Neckarsulm: "Das darf uns so niemals passieren"

– Foto: Kevin Rosenberger

Oberligist Türkspor Neckarsulm war in der 3. Runde des WFV-Pokals zu Gast beim frischgebackenen Landesligisten SG Schorndorf und musste sich überraschend mit 2:3 geschlagen geben.

Gestern, 19:30 Uhr SG Schorndorf SG Schorndo. Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 3 2

Die Gastgeber starteten mutig und versuchten in den ersten fünf Minuten Druck zu machen, doch unsere Elf blieb ruhig und überstand die Anfangsphase problemlos. Danach übernahm Türkspor klar die Kontrolle und drückte die Hausherren tief in deren Hälfte.

Die erste große Chance hatte Fabio Lettieri, der eine Hereingabe aus fünf Metern jedoch über das Tor setzte. In der 25. Minute dann die Führung: Oktay Erdem mit einem schönen Diagonalball auf Jonas Eichinger, der das Leder stark mitnimmt und ins lange Eck zum 0:1 vollendet. Kurz vor der Pause nutzte Fabio Lettieri einen Fehler in der Schorndorfer Defensive, umspielte seinen Gegenspieler und traf aus 16 Metern ins lange Eck – 0:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel zunächst im Griff. Die SG Schorndorf kam weiterhin nur über Konter zu Offensivaktionen, nutzte jedoch in der 55. Minute einen Ballverlust im Aufbauspiel eiskalt zum 1:2. Nur wenig später verpassten die Gastgeber den Ausgleich knapp, ehe in der 70. Minute ein Kopfball nach Freistoß den 2:2-Ausgleich brachte.