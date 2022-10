Türkspor Neckarsulm bejubelt knappen Heimsieg gegen Heimerdingen Spitzenreiter der Landesliga, Staffel 1, setzt sich mit 1:0 durch.

Die Ausgangslage

Am 11. Spieltag trifft Tabellenführer Neckarsulm am Samstagnachmittag auf Verfolgermannschaft Heimerdingen. Selbst bei einer Niederlage behauptet der Tabellenprimus den Platz auf dem Ligathron, dennoch würde die Konkurrenz näher heranrücken. Daher ist ein Sieg oberste Pflicht. Die Heimerdinger zementieren ihrerseits bei günstigem Spielausgang ihre Position im Verfolgerfeld.

Die erste Halbzeit

Bei purem Sonnenschein gibt Referee Dzenis Bazdar das Aufeinandertreffen frei. Die Partie bietet zu Anfang wenig Sehenswertes. Trotz verhaltenem Start geht Neckarsulm in der 8. Minute in Führung. Nicht attackiert im Strafraum bringt Mittelfeldmann Oktay Erdem einen mittelhart geschossenen Ball links unten im Gehäuse unter. Beim Treffer hat der Torwart keine Chance, den Ball zu parieren. Assistgeber war Mittelfeld-Allrounder Bahadir Özkan mit einem unfreiwilligen Zuspiel nach einem präzisen Zuspiel von Mittelfeldspieler Tevfik Altındag in der eigenen Hälfte. Nach 15 gespielten Minuten nimmt Türkspor mittlerweile die Zügel in die Hand. 15 Minuten vor der Halbzeit behält die TSN die Oberhand. Heimerdingen spielt sich in der 36. Spielminute eine erstklassige Kopfballchance heraus. Das Spielgerät köpft Lars Ruckh aufs Tor, doch der Torwart vereitelt den Treffer. Die Heimmannschaft erarbeitet sich in der 1. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine hervorragende Schusschance. Das Leder schießt Mittelfeldmann Serdar Arslan nur wenige Zentimeter am Gehäuse des Gegners vorbei. Schiri Dzenis Bazdar beendet die erste Halbzeit bei einem Zwischenstand von 1:0.

Die zweite Halbzeit

Auch nach der Halbzeitpause dominiert Neckarsulm das Spiel. Türkspor spielt sich in der 48. Minute eine erneute Top-Schusschance heraus. Offensivspieler Umut Demir schießt den Ball hauchdünn übers gegnerische Gehäuse. In der 60. Spielminute kommt es bei der Auswärtsmannschaft zu einer Auswechslung: Haris Gudzevic verlässt das Spielfeld, Michele Ancona kommt ins Spiel. Nach 60 Spielminuten zieht die TSN weiterhin die Fäden. In der 70. Minute nimmt Heimerdingen die zweite Auswechslung vor: Christian Stagel Alberto muss in die Kabine, Gökay Muratlar kommt in die Begegnung. 15 Minuten vor Schlusspfiff hat Neckarsulm weiterhin mehr Spielanteile. In der 76. Spielminute kommt es bei der Heimelf zu einer Auswechslung: Mittelfeldmann Bahadir Özkan muss runter, Defensivspieler Talha Özen kommt in die Partie. In der 81. Minute kommt Türkspor zu einer weiteren erstklassigen Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Serdar Arslan schießt die Kugel auf den gegnerischen Kasten, doch der Torwart verhindert den Toreinschlag. In der 83. Spielminute nimmt die TSN den zweiten Spielerwechsel vor: Angreifer Umut Demir geht runter, Ugur Tuncbilek ersetzt ihn positionsgetreu. Zwei Minuten nach dem Spielertausch der Heimelf kommt es bei der Gastmannschaft zur letzten Auswechslung: Matthias Kolb verlässt den Platz, Stefan Schlick greift nun ins Spielgeschehen ein. In der 86. Minute erspielt sich Heimerdingen eine hochkarätige Schusschance. Ein Spieler schießt das Spielgerät nur knapp übers Tor des Gegners. Neckarsulm spielt sich in der 89. Spielminute erneut eine ausgezeichnete Schusschance heraus. Das Leder schießt Mittelfeldspieler Amin Yazji ans Außennetz. In der 1. Minute der Nachspielzeit nimmt Heimerdingen einen Wechsel vor. In der 2. Minute der Nachspielzeit nimmt Türkspor den letzten Spielerwechsel vor.

Das Fazit

Schiedsrichter Dzenis Bazdar beendet die Begegnung bei einem Ergebnis von 1:0. Die Neckarsulmer freuen sich über einen knappen Sieg vor heimischer Kulisse. Die Heimerdinger treten ohne einen Punkt im Gepäck die Heimreise an.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login