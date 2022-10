Türkspor Neckarsulm bejubelt knappen Erfolg in der Fremde 3:2 in der Landesliga beim SV Germania Bietigheim.

Die Ausgangslage

Am 13. Spieltag ist Tabellenführer Türkspor am Sonntagnachmittag beim Keller-Team Bietigheim zu Gast.

Die erste Halbzeit

Anfänglich bieten beide Vereine einen Fußball das nennt man Wohl abtasten. Nach 15 Spielminuten findet Neckarsulm zu sich und ist nun dominanter. In der 18. Spielminute erarbeitet sich Türkspor eine sehr gute Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Sadık Yılmaz schießt das Leder nur wenige Zentimeter am gegnerischen Kasten vorbei. In der 19. Minute spielt sich die TSN eine weitere sehr gute Schusschance heraus. Mittelfeldspieler Bahadir Özkan schießt den Ball nur wenige Zentimeter am Kasten vorbei. Bietigheim erarbeitet sich in der 27. Spielminute eine exzellente Chance per Konter. Die Kugel befördert ein Stürmer in Richtung gegnerischen Kasten, doch die Hintermannschaft bereinigt die Situation. Nach 30 Spielminuten bleibt Neckarsulm das dominantere Team. Trotz dominantem Spiel der Gastmannschaft geht Bietigheim in der 31. Minute in Führung. Unbedrängt bugsiert Pascal Schöbinger das Spielgerät per sehenswerten Seitfallzieher ins gegnerische Tor. Türkspor reagiert auf das Gegentor mit einem erfolgsgekrönten Gegenangriff und markiert in der 34. Spielminute den Ausgleich. Mittelfeldmann Tevfik Altındag schießt einen Freistoß aus ca.20 Metern wuchtig per Kunstschuss rechts an der Mauer vorbei rechts oben ins Tor. Der Keeper hat keinerlei Chance, den Ball zu parieren. In der 36. Minute erspielt sich die TSN eine weitere Top-Schusschance. Das Leder schießt Mittelfeld-Allrounder Amin Yazji an den Außenpfosten. In der 45. Spielminute dreht die Gastmannschaft die Partie. Mittelfeldspieler Amin Yazji läuft alleine auf den Keeper zu und befördert den Ball mit einem mittelharten Schuss ins gegnerische Gehäuse. Bei einem Zwischenergebnis von 1:2 ertönt der Halbzeitpfiff.

Die zweite Halbzeit

Neckarsulm knüpft an die Leistung unmittelbar vor dem Seitenwechsel an und startet engagiert in den zweiten Durchgang. Nach einer Stunde Spielzeit bleibt Türkspor das tonangebende Team. Die hohe Einsatzbereitschaft trägt Früchte. Die Gästetruppe erzielt in der 65. Minute einen weiteren Treffer. Unbedrängt bugsiert Offensivspieler Cristian Giles Sanchez die Kugel per gefühlvollen Heber in die gegnerischen Maschen. Der Torhüter hat zum wiederholten Male keine Chance, den Treffer zu verhindern. In der 72. Spielminute kommt die Auswärtsmannschaft per Strafstoß zu einer sehr guten Torchance, doch der Elfer wird verschossen. Mittelfeldmann Bahadir Özkan schießt das Spielgerät aufs Tor, doch der Keeper vereitelt den Treffer. 15 Minuten vor Schlusspfiff bleibt die TSN das dominantere Team. Trotz besserem Spiel der Gäste markiert Bietigheim in der 82. Minute dank eines Selbsttores des Gegners einen weiteren Anschlusstreffer. Defensivspieler Anil Sarak fälscht eine Aktion des Gegners unglücklich ab. Das Leder landet im eigenen Kasten. Der Torwart hat keine Chance, den Ball abzuwehren. In der 86. Spielminute kommt Neckarsulm zu einer weiteren hervorragenden Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Amin Yazji schießt das Leder aufs Tor, doch der Torwart bereinigt die Situation. In der 4. Minute der Nachspielzeit spielt sich Türkspor eine weitere ausgezeichnete Schusschance heraus. Den Ball schießt Mittelfeldspieler Kerim Keseroglu an den Außenpfosten.

Das Fazit

Am Ende des Aufeinandertreffens steht ein 2:3 zu Buche. Beide Teams lieferten sich ein torreiches und packendes Duell, bei dem am Ende die Neckarsulmer knapp die Nase vorne hatten und einen Sieg in der Fremde bejubeln dürfen.

