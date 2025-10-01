– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Aber wir sind bereit, haben intensiv gearbeitet" In der Oberliga steht das Heimspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf dem Programm. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg 08 Bissingen Türk Neckars

Nach dem abgesagten Spiel am vergangenen Wochenende in Nöttingen steht für Türkspor Neckarsulm bereits am morgigen Donnerstag die nächste Aufgabe in der Oberliga Baden-Württemberg an. Auf dem heimischen Pichterich empfangen sie den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Morgen, 19:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FSV 08 Bietigheim-Bissingen 08 Bissingen 19:00 PUSH Die Gäste konnten zuletzt ein Ausrufezeichen setzen: Mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg über den FC 08 Villingen meldete sich Bietigheim-Bissingen eindrucksvoll zurück und reist nun mit viel Selbstvertrauen und insgesamt 10 Punkten nach Neckarsulm.

Die Hausherren dagegen hatte eine unfreiwillige Pause, stehen aktuell mit 11 Punkten auf Tabellenplatz 11 und wartet noch auf den ersten Heimsieg der Saison. Unter Flutlicht soll dieser nun endlich eingefahren werden. Bissingen hat die Chance, mit einem weiteren Sieg die Abstiegsränge zu verlassen. Doch auch für die Neckarsulmer gibt es ein klares Ziel: Den ersten Heimsieg auf dem Pichterich zu feiern und wichtige Punkte einzufahren.