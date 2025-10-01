Türkspor Neckarsulm: "Aber wir sind bereit, haben intensiv gearbeitet"

Nach dem abgesagten Spiel am vergangenen Wochenende in Nöttingen steht für Türkspor Neckarsulm bereits am morgigen Donnerstag die nächste Aufgabe in der Oberliga Baden-Württemberg an. Auf dem heimischen Pichterich empfangen sie den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Die Gäste konnten zuletzt ein Ausrufezeichen setzen: Mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg über den FC 08 Villingen meldete sich Bietigheim-Bissingen eindrucksvoll zurück und reist nun mit viel Selbstvertrauen und insgesamt 10 Punkten nach Neckarsulm.
Die Hausherren dagegen hatte eine unfreiwillige Pause, stehen aktuell mit 11 Punkten auf Tabellenplatz 11 und wartet noch auf den ersten Heimsieg der Saison. Unter Flutlicht soll dieser nun endlich eingefahren werden.
Bissingen hat die Chance, mit einem weiteren Sieg die Abstiegsränge zu verlassen. Doch auch für die Neckarsulmer gibt es ein klares Ziel: Den ersten Heimsieg auf dem Pichterich zu feiern und wichtige Punkte einzufahren.
Co-Trainer Robin Neupert von Türkspor Neckarsulm: „Uns erwartet ein schweres Spiel. Bietigheim-Bissingen kommt nach dem Kantersieg vom Wochenende mit breiter Brust zu uns. Aber wir sind bereit, haben intensiv gearbeitet und werden alles dafür tun, am Donnerstag die ersten drei Punkte vor heimischem Publikum einzufahren.“
+++
So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:
1. VfR Mannheim 10 8-1-1 23:5 25
2. VfR Aalen 10 7-3-0 17:4 24
3. TSV Essingen 10 6-2-2 17:18 20
4. 1. CfR Pforzheim 10 5-3-2 24:14 18
5. SV Oberachern 10 4-4-2 15:16 16
6. FV Ravensburg 10 5-1-4 17:21 16
7. FC Nöttingen 9 4-1-4 23:17 13
8. TSG Backnang 10 3-3-4 18:18 12
9. SSV Reutlingen 10 3-3-4 17:17 12
10. FSV Hollenbach 10 3-3-4 18:20 12
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 9 3-2-4 14:14 11
12. FC 08 Villingen (Ab) 10 3-2-5 22:25 11
13. Karlsruher SC II (Auf) 10 2-5-3 14:18 11
14. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 10 2-4-4 14:18 10
15. Türkischer SV Singen (Auf) 10 3-1-6 11:28 10
16. 1. FC Normannia Gmünd 10 2-3-5 13:15 9
17. 1. Göppinger SV (Ab) 10 2-2-6 14:17 8
18. FC Denzlingen (Auf) 10 1-3-6 14:20 6