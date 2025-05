Türkspor Mosbach II feiert den Aufstieg

Bereits am letzten Wochenende besiegte Türkspor Mosbach II im Topspiel um die Meisterschaft die Sportfreunde Haßmersheim mit 3:1 und sorgte so für eine Vorentscheidung. Durch den 3:0 Sieg am Mittwoch in Michelbach machte die Zweite des Verbandsligavertreters alles klar und feierte den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga.

Die besten Karten auf die Relegation hat nun der FC Neckarzimmern, nachdem die Sportfreunde Haßmersheim auch unter der Woche Punkte in Zwingenberg liegen ließen.