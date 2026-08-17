Türkspor meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach drei sieglosen Partien gelingt Türkspor der ersehnte Befreiungsschlag. Luca Störmer und Adrian Matysik stellen die Weichen, ehe Joker Arbnor Mustafa mit einem späten Doppelpack für klare Verhältnisse sorgt.
Nach dem 1:1 beim TuS Hartenholm wollte der SV Türkspor Bad Oldesloe unbedingt den nächsten Schritt machen – und diesmal belohnte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik mit drei Punkten. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber gegen den TSV Bargteheide die Kontrolle und ließen über die gesamte Spielzeit nur wenig zu. „Nach einer guten Trainingswoche sind wir mit einem vollen Kader und hochmotiviert ins Spiel gegangen“, erklärte Matysik. Seine Mannschaft setzte die Vorgaben konsequent um und ging nach 17 Minuten verdient in Führung: Luca Störmer erzielte das 1:0 und brachte Türkspor früh auf Kurs.
Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah die erste Hälfte allerdings deutlich ausgeglichener und haderte mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen. „Eine ausgeglichene erste Halbzeit, die durch den Schiedsrichter auf Seite des Gegners gezogen wurde“, lautete seine Einschätzung. Nach der Pause kamen die Gäste zunächst etwas besser in die Begegnung, konnten daraus offensiv aber kein Kapital schlagen. Stattdessen erhöhte Adrian Matysik nach einer Stunde auf 2:0. Für Wohlert war das der entscheidende Rückschlag: „Wir sind danach leider genauso ungefährlich geblieben.“
Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken hatte Türkspor die Partie endgültig im Griff und bekam weitere Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Genau hier sah Patrick Matysik trotz des klaren Erfolgs noch Verbesserungspotenzial. „Wir müssen uns allerdings vorwerfen, das Ergebnis nicht deutlicher gestaltet zu haben. Über die gesamte Spielzeit hatten wir sicherlich Chancen für drei oder vier weitere Tore, die wir teilweise konsequenter hätten ausspielen und abschließen müssen.“ Bargteheide fand dagegen kaum noch einen Weg zurück und musste sich zunehmend auf die Defensivarbeit konzentrieren.
In den Schlussminuten wurde das Ergebnis schließlich doch noch deutlich. Der eingewechselte Arbnor Mustafa traf in der 88. Minute zum 3:0 und legte in der dritten Minute der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer zum 4:0-Endstand nach. „Danach können wir uns bedanken, dass das Spiel nicht höher verloren geht“, räumte Wohlert ein. Für Türkspor war es dagegen nach einem schwierigen Saisonstart der ersehnte erste Sieg. „Nach den vergangenen Wochen hatten wir schon fast vergessen, wie es sich anfühlt, Spiele zu gewinnen. Umso wichtiger war es heute, wieder einen Sieg einzufahren“, sagte Matysik.
Mit vier Punkten aus vier Partien verbessert sich der SV Türkspor Bad Oldesloe auf den neunten Tabellenplatz und stellt sein Torverhältnis auf 10:10. Der TSV Bargteheide bleibt mit sechs Zählern Siebter. Lange beschäftigen will sich Matysik mit dem ersten Dreier allerdings nicht: „Es ist keine Zeit, zu feiern oder sich auszuruhen.“ In der anstehenden englischen Woche soll möglichst direkt der nächste Erfolg folgen.
SV Türkspor Bad Oldesloe – TSV Bargteheide 4:0
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Emilio Krück, Bilal Bilgic, Luca Störmer, Noor Al-Tamemy (70. Muhammed Mecit Kurtoglu), Hokir Busali (72. Bejte Rama), Adrian Matysik (79. Fatih Karanfil), Veysel Kara (64. Arbnor Mustafa), Jonas Borrek (87. Malte Haas), Arber Selimi, Sam Alparslan Puranaci - Trainer: Patrick Matysik
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Jakob Laurenz Henk (64. Fynn Bartsch), Colin Hilpert, Florian Henk, Florian Philipp Laue (79. Jan Luca Schulz), Pascal Leppin, Nils Fritzsche (66. Karl Johann Hagelstein), Theodor Oskar Hagelstein, Felix Alexander Schaumann, Ben-Lasse Walter (79. Mika Rocksien), Luca Maximilian Schulz - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Hendrik Plambeck (Lübeck)
Tore: 1:0 Luca Störmer (17.), 2:0 Adrian Matysik (60.), 3:0 Arbnor Mustafa (88.), 4:0 Arbnor Mustafa (90.+3)