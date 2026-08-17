Türkspor meldet sich eindrucksvoll zurück Der SV Türkspor Bad Oldesloe feiert gegen den TSV Bargteheide beim 4:0 seinen ersten Saisonsieg. Nach einer kontrollierten Vorstellung machen die Gastgeber das Ergebnis in der Schlussphase deutlich. von ck · Heute, 10:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bad Oldesloe

Nach drei sieglosen Partien gelingt Türkspor der ersehnte Befreiungsschlag. Luca Störmer und Adrian Matysik stellen die Weichen, ehe Joker Arbnor Mustafa mit einem späten Doppelpack für klare Verhältnisse sorgt.

Nach dem 1:1 beim TuS Hartenholm wollte der SV Türkspor Bad Oldesloe unbedingt den nächsten Schritt machen – und diesmal belohnte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik mit drei Punkten. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber gegen den TSV Bargteheide die Kontrolle und ließen über die gesamte Spielzeit nur wenig zu. „Nach einer guten Trainingswoche sind wir mit einem vollen Kader und hochmotiviert ins Spiel gegangen“, erklärte Matysik. Seine Mannschaft setzte die Vorgaben konsequent um und ging nach 17 Minuten verdient in Führung: Luca Störmer erzielte das 1:0 und brachte Türkspor früh auf Kurs. Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah die erste Hälfte allerdings deutlich ausgeglichener und haderte mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen. „Eine ausgeglichene erste Halbzeit, die durch den Schiedsrichter auf Seite des Gegners gezogen wurde“, lautete seine Einschätzung. Nach der Pause kamen die Gäste zunächst etwas besser in die Begegnung, konnten daraus offensiv aber kein Kapital schlagen. Stattdessen erhöhte Adrian Matysik nach einer Stunde auf 2:0. Für Wohlert war das der entscheidende Rückschlag: „Wir sind danach leider genauso ungefährlich geblieben.“

Mustafa macht den Deckel drauf Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken hatte Türkspor die Partie endgültig im Griff und bekam weitere Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen. Genau hier sah Patrick Matysik trotz des klaren Erfolgs noch Verbesserungspotenzial. „Wir müssen uns allerdings vorwerfen, das Ergebnis nicht deutlicher gestaltet zu haben. Über die gesamte Spielzeit hatten wir sicherlich Chancen für drei oder vier weitere Tore, die wir teilweise konsequenter hätten ausspielen und abschließen müssen.“ Bargteheide fand dagegen kaum noch einen Weg zurück und musste sich zunehmend auf die Defensivarbeit konzentrieren. In den Schlussminuten wurde das Ergebnis schließlich doch noch deutlich. Der eingewechselte Arbnor Mustafa traf in der 88. Minute zum 3:0 und legte in der dritten Minute der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer zum 4:0-Endstand nach. „Danach können wir uns bedanken, dass das Spiel nicht höher verloren geht“, räumte Wohlert ein. Für Türkspor war es dagegen nach einem schwierigen Saisonstart der ersehnte erste Sieg. „Nach den vergangenen Wochen hatten wir schon fast vergessen, wie es sich anfühlt, Spiele zu gewinnen. Umso wichtiger war es heute, wieder einen Sieg einzufahren“, sagte Matysik.