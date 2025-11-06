Türkspor ist in Kressbronn zu Gast, Derby in Biberach

Der SV Mietingen empfängt am 15. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, die formstarke SSG Ulm 99, während Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm auf den SV Kressbronn trifft. Der TSV 1889 Buch will sich gegen den TSV Heimenkirch weiter aus der gefährlichen Zone lösen, während es der TSV Neu-Ulm zu Hause den TSV empfängt. Der FC Blaubeuren strebt im Heimspiel gegen den SC Staig an, seine bemerkenswerte Serie weiter auszubauen. Der FV Biberach trifft im Derby auf den FV Bad Schussenried.

Buch (11.) möchte nach der Niederlage am vergangen Spieltag zurück in die Erfolgsspur. Heimenkirch (15.) hingegen steckt nach wie vor tief unten drin und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg in dieser Partie. ---

Der SV Mietingen (8.) geht nach der knappen Niederlage im Nachholspiel gegen Blaubeuren ins nchte Heimspiel – und trifft mit der SSG Ulm 99 (3.) auf ein Team, das im oberen Tabellenfeld fest verankert ist. Ulm kommt mit breiter Brust, zuletzt gewann der Tabellendritte das Spiel gegen Buch mit 2:1.. Für die Gastgeber wird es eine echte Prüfung gegen ein formstarkes Spitzenteam. ---



Das Duell zweier direkter Tabellennachbarn: Neu-Ulm (12.) und Riedlingen (13.) trennt nur ein Punkt – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Für die Gastgeber ist es die Chance, sich etwas von der gefährlichen Zone zu entfernen. Riedlingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen und ein wichtiges Signal im Tabellenkeller setzen. Spannung ist garantiert, denn beide Teams stehen unter Druck.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm FC Wangen Wangen 14:30 PUSH



Srbija Ulm (10.) hat ein schweres Heimspiel vor sich, denn Wangen (7.) kommt nach dem 2:0 gegen Biberach mit Schwung. Die Gastgeber brauchen Konstanz, um nicht ins hintere Drittel abzurutschen. Wangen könnte mit einem Auswärtssieg weiter Boden auf die Topteams gutmachen.

---



Im Kellerduell empfängt Biberach (14.) im Derby die Mannschaft aus Bad Schussenried (17.), die weiterhin auf dem letzten Platz steht. Biberach braucht dringend Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen. Die Gäste hingegen warten schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg. Ein Duell, das von Nerven und Mut entschieden werden könnte.

---



Blaubeuren (4.) ist nach dem 1:0 in Mietingen seit acht Spielen ungeschlagen und hast sich in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Staig (9.) reist nach dem 5:1-Sieg mit dem nötigen Selbstvertrauen an, doch der Höhenunterschied in der Tabelle zeigt die Rollenverteilung. Die Hausherren wollen ihre Serie weiter ausbauen und den Druck auf die Topteams hochhalten. Staig dagegen könnte mit einem Überraschungserfolg die obere Tabellenhälfte angreifen.

---



Kressbronn (16.) steht weiterhin in den Abstiegsrängen und bekommt es nun mit dem Primus zu tun. Türkspor Neu-Ulm zeigt sich seit Wochen souverän und reist als Spitzenreiter mit großem Selbstvertrauen an den Bodensee. Für Kressbronn ist es ein Duell, in dem alles passen muss, um eine Überraschung zu schaffen. Türkspor geht mit großem Anspruch und breiter Brust in das Auswärtsspiel.

---



Weiler (6.) und Reinstetten (5.) – zwei Vereine auf Augenhöhe, beide haben 22 Punkte auf dem Konto (bei einem Spiel weniger für Reinstetten). Für Weiler ist es die Möglichkeit, weiter nach oben zu klettern. Reinstetten hingegen möchte seine Position in der Spitzengruppe festigen. Die Zuschauer dürfen eine sehr interessante Partie erwarten.





