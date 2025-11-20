Türkspor ist in Biberach zu Gast, Laupheim trifft auf Kressbronn

Der SV Mietingen und der TSV Riedlingen treffen im engen Mittelfeld der Landesliga, Staffel 4, aufeinander, während der TSV Neu-Ulm und der FV Bad Schussenried im Tabellenkeller dringend Punkte benötigen. Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm reist zum FV Biberach, der FC Blaubeuren empfängt den direkten Konkurrenten SV Reinstetten. Zudem fordert der SV Kressbronn den Tabellenzweiten FV Olympia Laupheim heraus.

Der SV Mietingen tritt als Tabellenzehnter an und will nach dem 3:3 in Heimenkirch wieder ein Zeichen setzen. Schon seit vier Spielen warten Mietingen auf den nächsten Sieg. Der TSV Riedlingen steht mit 19 Punkten einen Rang dahinter und kommt mit Rückenwind durch das 2:0 gegen TSV 1889 Buch. Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Die SSG Ulm 99 rangiert auf Platz drei und will nach dem 1:1 in Mietingen ihre starke Position weiter festigen. Der TSV Heimenkirch reist als Tabellenfünfzehnter mit einem 3:3 gegen Mietingen im Gepäck an. Spannung ist garantiert, denn Ulm geht als Favorit in die Partie, während Heimenkirch jeden Punkt für den Abstiegskampf benötigt. ---

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Wangen Wangen 14:30 live PUSH



Der TSV 1889 Buch hat nach dem 0:2 in Riedlingen dringend Bedarf an Zählbarem. Der FC Wangen hingegen reist mit dem beeindruckenden 7:1 gegen Neu-Ulm an und belegt aktuell Rang sieben in der Tabelle. Bei einem Sieg könnte Buch punktetechnisch zu Wangen aufschließen, den Gästen winkt ein Platz in den Top fünf.

Der TSV Neu-Ulm ist nach dem 1:7 in Wangen schwer angeschlagen und will als Tabellenvierzehnter die Trendwende erzwingen. Der FV Bad Schussenried bleibt Tabellenletzter und hat beim 1:2 gegen Srbija Ulm eine bittere Schlussphase erlebt. Beide Mannschaften kämpfen um Luft im Abstiegskampf, ein Sieg wäre für beide bitter notewendig.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SC Staig SC Staig 14:30 PUSH



Der FC Srbija Ulm hat als Tabellenachter die Chance nach dem 2:1-Sieg gegen Bad Schussenried, sich weiter nach oben vorzuarbeiten. Der Tabellennachbar SC Staig steht zwei Punkte dahinter und möchte nach der 0:2-Niederlage in Blaubeuren wieder punkten. Beide Teams streben einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an.

Der FV Biberach empfängt als Tabellendreizehnter den Ligaprimus Türkspor Neu-Ulm, der mit 35 Punkten souverän an der Spitze steht. Die Gäste kommen mit dem 2:0 gegen Blaubeuren im Rücken und einem Angriff, der in 14 Spielen bereits 39 Treffer erzielt hat. Biberach hingegen sucht nach Konstanz und verlor zuletzt 0:2 in Staig. Der FV muss zu Hause alles aufbieten um in dieser Partie etwas mitzunehmen.

---



Der FC Blaubeuren hält als Tabellenvierter Kurs auf die Spitzengruppe und möchte nach dem 0:2 Türkspor wieder zurück in die Erfolgsspur. Der SV Reinstetten ist mit 26 Punkten Fünfter und kommt nach dem 4:2 gegen Kressbronn mit breiter Brust. Beide stehen eng beieinander und wollen sich im oberen Drittel festsetzen.

---



Der Tabellenvorletzte mit schweren Wochen im Rücken, empfängt den Zweiten FV Olympia Laupheim, der nach dem 0:3 gegen Weiler wieder in die Spur finden möchte (zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge). Die Gastgeber kassierten zuletzt vier Gegentore in Reinstetten und gehen als Außenseiter in dieses Spiel.





